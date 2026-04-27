Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК

Алиев на встрече с Зеленским допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности совместного производства продукции военно-промышленного комплекса с Украиной, передает РИА "Новости". Заявление прозвучало после встречи Алиева с Владимиром Зеленским, которая прошла в городе Габала в субботу.
По словам Алиева, стороны провели обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. Президент Азербайджана подчеркнул: "Имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере".
Кроме того, на переговорах обсуждалось расширение сотрудничества в энергетической отрасли. О деталях будущих проектов не сообщается.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с Россией на территории Азербайджана.
