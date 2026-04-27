Машины разминирования M1150 ВС США модернизируют для дистанционного управления

Источник изображения: topwar.ru

Министерство войны США увеличивает инвестиции на модернизацию штурмовых бронированных машин разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка M1 Abrams сразу в 3,5 раза. Обновленный парк ABV должен обеспечить дистанционное разминирование минных полей и преодоление препятствий под огнем, что напрямую снижает риски для саперов и позволяет поддерживать темп бронетанковых атак.

Модернизация направлена на интеграцию систем дистанционного управления, которые позволяют M1150 ABV выполнять все функции по преодолению препятствий без экипажа на борту. Эта возможность обеспечивает более безопасное и быстрое создание проходов для наступающих войск и соответствует общей тенденции к использованию беспилотных систем, автоматизации боевых действий и устойчивой мобильности.

Стоимость проекта модернизации парка машин в 2027 финансовом году увеличится с ранее утвержденных четырех миллионов до 18 миллионов долларов, то есть на 350 %. Причем модернизированы до уровня ABV-RCS пока что будут только пять M1150. ABV-RCS — это комплект, который позволяет дистанционно управлять ABV во время наиболее сложных этапов штурмовых операций под огнем и в условиях сильного минирования.

В рамках более масштабного бюджета на боевые гусеничные машины, который вырастет с 426 миллионов долларов в 2026 финансовом году до 1,716 миллиарда долларов в 2027 году, на программу ABV-RCS будет выделено около одного процента от общих расходов.

Программа по-прежнему работает по модели конверсии с использованием существующих корпусов, а не с запуском нового производства. Общий объем запланированных закупок на все годы составляет 118 единиц, что ниже заявленных целей армии США.

В 1990-х годах армия США решила, что не может позволить себе продолжать разработку сложной, требовательной к обслуживанию техники для разминирования. Однако Морская пехота настояла и финансировала создание на базе M1 Abrams машин M1150 у британской компании Pearson Engineering LTD на сумму $11,2 млн. Спустя более чем 30 лет выясняется, что вновь требуются миллионные инвестиции, чтобы машина соответствовала современным условиям ведения войны.

Причем про защиту от ударных беспилотников крупногабаритной и медлительной машины в проекте модернизации ничего не сказано. Довольно странное понимание современной войны у американских военных.

