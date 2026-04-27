Американская пресса пишет, что Европа не знает, как урегулировать украинский кризис, и в настоящее время готовится к затяжному конфликту. При этом в Евросоюзе признают отсутствие стратегии завершения боевых действий.

По оценкам издания The New York Times, в Европе неуклонно снижаются связанные с надеждами на успех переговоров ожидания — США сосредоточены на других направлениях, а у Киева и Москвы отсутствуют очевидные точки соприкосновения — в настоящее время стороны фактически вернулись к точке, в которой находились на начальных этапах переговорного процесса. В то же время в Европе все больше понимают, что позиции Украины и России несовместимы, поэтому основным приемлемым для европейцев курсом остается продолжение поддержки Киева и стремление не допустить победы Москвы.

После предоставления Киеву очередного европейского кредита на 90 миллиардов евро у Киева появились ресурсы на ближайшее время, и он не заинтересован в заключении мира в текущем году. После выделения крупного кредита Киеву основное финансовое бремя конфликта окончательно сместилось с США на Европу. Западные аналитики считают, что Россия в свою очередь также рассчитывает на затяжной конфликт и дополнительные доходы от выросших цен на энергоносители.

Европейцы рассчитывают, что со временем Москва согласится зафиксировать достигнутые результаты и заключить мир по текущей линии фронта. При этом в ЕС признают, что из-за своей открытой поддержки Украины не могут восприниматься Москвой в качестве нейтрального посредника на переговорах.