Компания Baykar создаст сеть центров подготовки операторов БПЛА по всей Турции

Источник изображения: topwar.ru

Производитель беспилотников Bayraktar компания Baykar создаст сеть центров подготовки операторов БПЛА по всей территории Турции. Такие пункты будут построены и открыты в каждой из 81 турецких провинций.

Об этом официально заявил генеральный директор компании Халук Байрактар.

Он сказал:

Наша цель – создать центры обучения по всей Турции.

Программа обучения в специализированных учебных центрах затронет не только управление беспилотными летательными аппаратами, но и их техническое обслуживание. В ней будет в полной мере учтен опыт специалистов компании Baykar.

Самый крупный обучающий центр откроется в Стамбуле. Он также будет выполнять функции главного технологического хаба для турецкой отрасли беспилотных систем.

Байрактар отмечает, что проект является довольно амбициозным и дорогостоящим. И средства на его финансирование он рассчитывает привлечь в ходе международной оборонно-аэрокосмической выставки SAHA 2026, которая откроется в Турции в начале следующего месяца и пройдет с 5 по 9 мая в Стамбуле. По мнению главы предприятия, на мероприятии будут заключены контракты на закупку продукции компании зарубежными партнерами. А полученную прибыль от поставок можно направить на финансирование сети учебных центров.

По его мнению, проект сыграет большую роль для Турции, укрепляя ее технологический суверенитет. Он позволит развивать как военную беспилотную авиацию, так и гражданскую.