Вестник Мордовии

Новейшие модернизированные танки Т-72БМ2 стали поступать в армию РБ

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В одну из механизированных бригад сухопутных войск РБ была доставлена первая партия танков Т-72БМ2, модернизаций которых занимались белорусские специалисты. Об этом сообщает оборонное ведомство республики.

Как отмечается в материале, подготовленном подполковником Олегом Некало ("Военное информационное агентство вооруженных сил "Ваяр"), на модернизированных боевых машинах для повышения эффективности имеющегося вооружения установлены многоканальные прицелы наводчиков.

Так, предприняты меры по улучшению условий стрельбы командиров танков, благодаря им теперь появилась возможность управления вооружением.



Улучшенные "семьдесят вторые" оборудованы современными теле-тепловизионными приборами. Установлены элементы динамической защиты собственной разработки, а также внедрены экраны, значительно снижающие эффективность кумулятивных боеприпасов противника.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Установленные агрегаты электропитания значительно повысили автономность.

Т-72БМ2 был разработан инженерами и конструкторами одного из предприятий Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Во время проводимых работ учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Минобороны РБ, фото Олег Некало ("Ваяр"), "ВоенТВ Беларуси"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Т-72
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 08:19
  • 31
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету
  • 27.04 03:38
  • 15635
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.04 01:49
  • 1
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 01:41
  • 1
После тостов за кредит на 90 миллиардов евро у лидеров ЕС наступило похмелье (Politico, США)
  • 26.04 09:35
  • 2
Линкор по цене авианосца: ВМС США запросили финансирование для класса Trump
  • 25.04 20:36
  • 15
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 25.04 15:24
  • 0
Беларуси стоит задуматься о развитии собственной ядерной программы
  • 24.04 23:58
  • 2
Российский дрон-амфибия "Меридиан" готов к испытаниям на воде
  • 24.04 21:47
  • 1
Министр финансов Украины Марченко: "У нас достаточно средств и оружия, чтобы противостоять России хотя бы до середины 2025 года" (El País, Испания)
  • 24.04 16:17
  • 2
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 24.04 15:48
  • 130
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.04 13:10
  • 6
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 24.04 10:43
  • 1094
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.04 09:58
  • 0
Экономика, как зеркало политики