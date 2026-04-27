Новейшие модернизированные танки Т-72БМ2 стали поступать в армию РБ

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В одну из механизированных бригад сухопутных войск РБ была доставлена первая партия танков Т-72БМ2, модернизаций которых занимались белорусские специалисты. Об этом сообщает оборонное ведомство республики.

Как отмечается в материале, подготовленном подполковником Олегом Некало ("Военное информационное агентство вооруженных сил "Ваяр"), на модернизированных боевых машинах для повышения эффективности имеющегося вооружения установлены многоканальные прицелы наводчиков.

Так, предприняты меры по улучшению условий стрельбы командиров танков, благодаря им теперь появилась возможность управления вооружением.

Улучшенные "семьдесят вторые" оборудованы современными теле-тепловизионными приборами. Установлены элементы динамической защиты собственной разработки, а также внедрены экраны, значительно снижающие эффективность кумулятивных боеприпасов противника.

Установленные агрегаты электропитания значительно повысили автономность.

Т-72БМ2 был разработан инженерами и конструкторами одного из предприятий Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Во время проводимых работ учитывался опыт применения военной техники в современных вооруженных конфликтах.

Минобороны РБ, фото Олег Некало ("Ваяр"), "ВоенТВ Беларуси"