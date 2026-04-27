Northrop Grumman использует для дрона YFQ-48A двигатель от бизнес-джета

Источник изображения: topwar.ru

Американская оборонная компания Northrop Grumman выбрала для своего дрона-истребителя YFQ-48A Talon Blue турбовентиляторный двигатель PW500 от бизнес-джета. Экспериментальный образец этого беспилотного летательного аппарата проходит сейчас наземные испытания перед летными.

Об этом сообщает пресс-служба компании Pratt&Whitney, которая выпускает данные двигатели.

Дрон представляет собой беспилотный истребитель, выполняющий функции «верного ведомого». Хотя о партнерстве двух компаний, участвующих в его создании, было объявлено только недавно, по мнению американских экспертов, оно длится уже некоторое время.

В компании P&W заявили, что ее специалисты провели масштабную работу по расширению возможностей коммерческого авиадвигателя для использования его в военных самолетах. Глава ее подразделения, специализирующегося на двигателях для Вооруженных сил, Джилл Альбертелли заявила:

Мы взяли проверенный двигатель, вложили собственные средства в его проверку и усовершенствование и интегрировали его в эту автономную платформу.

А в сообщении пресс-службы Northrop Grumman сказано следующее:

YFQ-48A Talon Blue продолжает свой путь к первому полету в сотрудничестве с ВВС США.

Изначально американские военные «забраковали» предложенный Northrop Grumman образец автономного истребителя. Тогда компания продолжила работу над ним за свои средства без государственного финансирования. Оценив полученные результаты в ВВС США изменили свое мнение о разработке, признав ее многообещающей и присвоив ей обозначение YFQ-48A.