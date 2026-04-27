Военное обозрение

В учениях НАТО во Франции участвуют редчайшие в Европе итальянские танки Ariete

Источник изображения: topwar.ru

На французской земле с февраля продолжаются наиболее масштабные в Европе за последние несколько десятилетий с момента окончания «холодной войны» военные маневры. В этих учениях НАТО Orion 26, которые проходят во Франции, участвуют редчайшие в Европе итальянские танки Ariete. В одном из эпизодов они проносятся по городским улицам на большой скорости.

С 1995 года в течение семи лет оборонная промышленность Италии выпустила 200 таких боевых машин модификации C1. Они стоят только на вооружении итальянской армии, поэтому считаются одними из самых «раритетных» в Европе. При этом Ariete не только поддерживаются в боеспособном состоянии, но и модернизируются. Так, в 2023 году итальянское Минобороны подписало контракт на усовершенствование 90 танков до модификации C2. Оно обойдется бюджету страны в общей сложности в 850 миллионов евро.

До учений Orion 26 Ariete были замечены год назад на маневрах с боевой стрельбой на итальянском полигоне Челлина Медуна.

Что касается учебно-боевых мероприятий во Франции, то в них участвуют около 12 тысяч военнослужащих из государств НАТО. Также задействованы сотни единиц наземной, воздушной и морской техники, а также беспилотники.

Согласно сценарию учений, они обороняются от «агрессора», напавшего на одну из стран Европы. Они пришли на помощь в рамках исполнения союзнического долга. Целью учений является подготовка армий союзников к конфликту высокой интенсивности. В процессе проводится большое количество условных боевых и логистических операций.

