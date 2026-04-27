В США представили программу NGSD по оперативной доставке спутников на орбиту

Источник изображения: topwar.ru

В США идёт отработка программы по обеспечению быстрой доставки на околоземную орбиту космических аппаратов, в первую очередь спутников.

Американская корпорация Lockheed Martin на днях официально представила новую модульную спутниковую платформу Next-Generation Space Dominance (NGSD), которая обеспечивает не только оперативную доставку, но и развёртывание модульных аппаратов в ближнем космосе.

NGSD построена на унифицированной архитектуре с взаимозаменяемыми полезными нагрузками. Как заявляет разработчик, платформа предлагается в двух основных вариантах: NGSD Vanguard — компактный вариант для краткосрочных миссий, быстро обновляемых спутниковых группировок, требующих массового развёртывания.

NGSD Sentinel — более мощная версия с увеличенным энергоснабжением, высокопроизводительной двигательной установкой и возможностью дозаправки на орбите для длительных миссий.

По словам представителей Lockheed Martin, NGSD позволяет существенно сократить время от заказа до запуска, снизить стоимость и повысить гибкость в применении спутников. Платформа ориентирована на работу в широком диапазоне орбит - от низкой околоземной до так называемого цислунного пространства. Для справки: цислунным пространством называют область космоса между Землёй и Луной, включающую орбиту Луны и пять точек Лагранжа гравитационной системы Земля-Луна.

Платформа, как заявляют в американской компании, предназначена для широкого спектра применений: от научных и коммерческих миссий до задач космической осведомлённости, управления боевыми действиями и национальной безопасности. Первые орбитальные демонстрации Vanguard и Sentinel запланированы на 2028 год.

Сам процесс выглядит так: сначала на Земле собирают спутник NGSD, используя стандартный базовый модуль (шину), устанавливают нужную полезную нагрузку и настраивают ПО; далее готовый спутник доставляют на космодром и запускают обычной ракетой-носителем (Falcon 9, Atlas V, Vulcan, Electron и т.п.). А уже после отделения от ракеты спутник использует собственную двигательную установку для выхода на целевую орбиту, коррекции, манёвров и выполнения миссии. То есть, оперативность состоит в унифицированности самих спутников - чтобы спутники с нужной полезной нагрузкой всегда были готовы к отправке в космос. Это вариант конструктора, когда одна и та же платформа может нести различную полезную нагрузку, как отмечено выше.