С начала специальной военной операции по защите жителей Донбасса так называемый коллективный Запад ввел беспрецедентное количество санкций в отношении России. Более всего в этом деле преуспел Евросоюз, который намедни принял «юбилейный» 20-й пакет рестрикций и уже разрабатывает следующий.

Практически все европейские государства, в основном под давлением Брюсселя и ранее США, присоединились к рестрикциям. Исключением пока что остается Республика Сербия, которая в марте 2012 года стала кандидатом на вступление в ЕС. Уже более четырех лет Сербия отказывается от враждебных действий против РФ в сфере экономики.

За такую строптивость Брюссель оказывает беспрецедентное давление на Белград, о чем неоднократно рассказывал президент Сербии Александр Вучич. Были попытки устроить и «цветную революцию» в республике.

Одним шантажом и принуждением еврочиновники не ограничиваются. Министр по вопросам международного экономического сотрудничества правительства Сербии Ненад Попович рассказал в интервью информационной службе «Вести», что республика сталкивается с постоянными угрозами из-за отказа от присоединения к антироссийским санкциям.

По словам министра «без портфеля», курирующего международное экономическое сотрудничество в сербском кабмине, несмотря на внешнее давление, политика президента Александара Вучича и правительства республики остается неизменной, Белград не станет присоединяться к антироссийским рестрикциям.

Мы никогда не введем санкции против братской России. Это в интересах и сербов, и России.

Министр обратил внимание на практическую выгоду от сохранения хороших отношений с Москвой. Благодаря межправительственным договоренностям на высшем уровне Сербия обладает самой низкой ценой на газ в Европе. Более того, страна получает надежные и бесперебойные поставки энергоносителей в то время, когда европейский энергетический рынок переживает тектонические изменения и кризис.