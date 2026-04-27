Британский самолёт впервые сбил российский БПЛА над территорией Украины

В ночь на 25 апреля 2026 года истребитель Eurofighter Typhoon FGR4 Королевских ВВС Великобритании стал первым в истории НАТО самолётом, который сбил российский ударный беспилотник над территорией Украины - что подтверждено официально.

Самолёт, входивший в состав совместного британского контингента миссии НАТО по воздушному патрулированию на авиабазе Михаил Когэлничану, был поднят по тревоге. Лётчик обнаружил российский БПЛА на расстоянии порядка 1,5-2 км от румынско-украинской границы.

Из сводки:

После визуального и радиолокационного подтверждения цели истребитель применил ракету класса «воздух-воздух» и уничтожил дрон, не допустив его приближения к воздушному пространству НАТО.

Министерство обороны Великобритании и командование НАТО подтвердили факт боевого применения, отметив, что это первый официально задокументированный случай, когда самолёт Альянса сбил российский беспилотник над Украиной в рамках защиты восточного фланга.

Из релиза Королевских ВВС Британии:

Действия британского пилота были профессиональными и своевременными. Мы не допустим угрозы территории наших партнёров.

Ранее истребители НАТО (в том числе британские, немецкие и румынские Typhoon и F-16) неоднократно поднимались для перехвата и сопровождения дронов, которые оказывались в румынском воздушном пространстве. Однако прямое уничтожение БПЛА над украинской территорией произошло впервые.

В Министерстве обороны Украины высоко оценили действия союзников, отметив, что такой шаг значительно усиливает защиту приграничных районов и демонстрирует решимость НАТО защищать коллективную безопасность.

Если это не прямое вступление Британии в войну с задействованием против российских интересов аэродрома в Румынии, тогда что?

