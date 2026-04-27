Дроны на оптоволокне атаковали погранпосты в Кувейте, реакция в регионе

Министерства иностранных дел Бахрейна и Саудовской Аравии выступили с официальными заявлениями, в которых «решительно осудили» недавнюю атаку беспилотников на северные пограничные посты Кувейта. Сообщается о том, что атака БПЛА была проведена с территории Ирака.

В сводке говорится о том, что применялись беспилотники на оптическом волокне. Их было два.

В результате атаки был причинён материальный ущерб. Обошлось без жертв.

Министерство иностранных дел Бахрейна выразило «полную солидарность» с Кувейтом и поддержку «всем мерам, которые Кувейт сочтёт необходимыми для защиты своей безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности».

Официальная Манама подчеркнула важность немедленных и решительных действий со стороны правительства Ирака по привлечению виновных к ответственности и недопущению повторения подобных инцидентов.

Саудовская Аравия также заявила о «решительном осуждении» атаки. Эр-Рияд призвал иракские власти оперативно отреагировать на угрозы, исходящие с их территории в адрес стран Персидского залива. Ранее Саудовская Аравия уже вызывала посла Ирака для выражения обеспокоенности по поводу продолжающихся ударов беспилотниками в регионе.

Этот инцидент происходит на фоне сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке.

Власти Ирака осудили атаку и заявили о создании следственной комиссии для установления всех обстоятельств и виновных. Премьер-министр Ирака провёл телефонный разговор с кувейтским коллегой, в ходе которого подтвердил приверженность безопасности и стабильности в регионе.

В Ираке подозревают, что беспилотники для удара по военным объектам в Кувейте были применены шиитской милицией, которую связывают с Ираном. Представители шиитского ополчения Ирака ранее неоднократно заявляли, что будут атаковать военные объекты в любой стране региона, если эти объекты используются против него (шиитского ополчения), а также против Ливана и Исламской Республики Иран.

