Из «катера-переростка» в тяжёлый фрегат ПВО: итальянский путь модернизации

231
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Италии получили 4 патрульных корабля проекта PPA (Thaon di Revel), серия которых находится в постройке с 2017 года. Первые два вымпела (P430, P431) относятся к облегчённому подтипу Light, являясь фактически «катерами-переростками».

С водоизмещением 5830 тонн они не имеют ракетного вооружения и торпед, будучи оснащёнными только одной 127-мм/64 пушкой Leonardo Vulcano, одной 76-мм/62 пушкой Super Rapido и двумя 25-мм дистанционно управляемыми пушками для ближней обороны. Радар работает только в X-диапазоне, то есть может увидеть цели, но не в состоянии наводить на них дальнобойные ракеты, что, впрочем, и не требуется с такой начинкой.

Paolo Thaon di Revel (P 430) подтипа Light проекта Thaon di Revel (PPA) ВМС Италии:

Источник изображения: topwar.ru

Однако эти корабли без внесения конструктивных изменений могут превратиться фактически в тяжёлые фрегаты. Корпус изначально имеет пустые объёмы под установку ВПУ Sylver A50, зарезервированные места и кабельные трассы для подпалубных систем и дополнительных пультов управления.

Как сообщает организация OCCAR, ВМС Италии приняли решение довести корабли проекта PPA до стандарта Full, который предполагает максимальное насыщение бортов вооружением и оборудованием.

KRI Prabu Siliwangi (321) подтипа Full проекта Thaon di Revel (PPA) ВМС Индонезии:

Источник изображения: topwar.ru

Вымпелы будут оснащены ВПУ Sylver A50 (на 16 ячеек) для ЗУР Aster 15/30 и новейших Aster 30 B1 NT (способных перехватывать баллистические цели), и противолодочным комплексом (ТА, буксируемая ГАС в кормовой части и активная ГАС в корпусе). Радар получит панели C-диапазона, что сделает его двухдиапазонным.

В итоге PPA превратятся в полноценную боевую единицу. При этом работы не потребуют перестройки вымпела, это будет наполнение уже готового «скелета» заранее выбранными системами. В этом состоит итальянский путь модернизации: ещё на этапе постройки предусмотреть возможность усиления корабля.

