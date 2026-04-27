Военное обозрение

Не требует усилий: разработан пневматический жгут Medusa

Источник изображения: topwar.ru

Норвежский стартап Aristeia разработал инновационный пневматический жгут, получивший обозначение Medusa. Он позиционируется в качестве замены классическим механическим жгутам (типа CAT), концепция которых не менялась десятилетиями.

В отличие от обычного турникета, который затягивается закруткой, Medusa использует пневматику: внутри жгута встроена помпа, благодаря которой он надувается при активации, создавая равномерное давление на конечность. Это позволяет остановить кровотечение гораздо быстрее и с меньшими усилиями, чем при ручном закручивании. Если жгут CAT Gen 7 подготовленный боец накладывает за 25–35 секунд, то на Medusa уходит до 10–15 секунд: необходимое давление создаётся парой нажатий на помпу, причём наложение можно выполнять в толстых зимних перчатках.

Его легче наложить одной рукой самому себе (даже при сильной слабости), так как не нужно бороться с сопротивлением тугой стропы при закручивании ворота. Конструкция является более надёжной из-за того, что не содержит пластиковых деталей.

Разработчики предусмотрели возможность контроля времени: на жгуте может быть установлен индикатор или электронный таймер, который фиксирует момент наложения. Это критически важно для медперсонала, чтобы понимать, сколько времени конечность находится без кровоснабжения. Существуют модификации с возможностью интеграции в общую систему тактической медицины через Bluetooth/NFC для передачи данных о раненом.

Проект получил серьёзную поддержку от Минобороны Норвегии и НАТО. В начале 2026 года жгуты Medusa начали поступать в подразделения армий стран Северной Европы для проведения расширенных полевых испытаний.

Стоимость пневматического жгута Medusa значительно выше классических аналогов из-за сложности конструкции и встроенных технологий. Она оценивается в $180–220 за единицу при розничных закупках, что в 4–5 раз дороже стандартного CAT Gen 7 (который стоит около $35–45). Medusa Pro с электронным таймером и возможностью передачи данных через NFC/Bluetooth обходится примерно в $300–350. Но Aristeia работает над тем, чтобы снизить цену базовой версии до $100 к 2027 году за счёт расширения производства и упрощения некоторых узлов.

