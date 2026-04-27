Зарядка в полёте за счёт лазерной передачи энергии: США показали дрон K1000ULE

Американские компании Kraus Hamdani Aerospace и PowerLight Technologies объединили дрон K1000ULE с мобильной автономной системой передачи энергии PowerLight для обеспечения питания аппарата в воздухе.

Как утверждается, во время полёта лазерный комплекс успешно передал почти киловатт энергии на ЛА, находившийся на высоте 5 тыс. футов (1524 м). Питание осуществлялось непрерывно, несмотря на изменения в положении беспилотника и окружающих условий в ходе испытания.

Разработчик отметил по этому поводу:

Возможность передачи энергии с помощью PowerLight значительно продлевает время работы, уменьшая потребность в посадке. Это расширяет возможности по обеспечению постоянного покрытия в условиях, когда перерывы недопустимы.

Показ был организован боевой лабораторией Центрального командования ВВС США и прошёл на авиабазе Shaw.

K1000ULE – это разведывательная платформа, которая может развёртываться командой из 3 чел. в течение 10 минут. Она работает на солнечной энергии (крыло покрыто панелями, которые подзаряжают литий-ионные аккумуляторы) и считается беспилотной системой с самой большой продолжительностью полёта в своём массогабаритном классе. Дрон имитирует поведение птиц, используя ИИ для поиска термических восходящих потоков, что позволяет ему планировать с выключенным двигателем до 80% времени.

БПЛА имеет длину 3 м, размах крыла составляет 5 м, максимальный взлётный вес 19,3 кг, стандартная продолжительность полёта более 24 ч, но в 2026 году был установлен рекорд в 76 ч, крейсерская скорость 55–75 км/ч, максимальная 85 км/ч, практический потолок до 6,1 тыс. м, полезная нагрузка до 2,5 кг.

Беспилотник может функционировать как сетевой узел на поле боя, обеспечивая координацию в режиме реального времени.

K1000ULE – на левом фото виды солнечные панели на крыле, на правом – маяк и фотоэлектрический приёмник под крылом:

Механизм работы связки БПЛА K1000ULE и наземного излучателя PowerLight основан на технологии Wireless Laser Power Transfer. Под крылом дрона установлен специальный маяк, который фиксируется наземной станцией с помощью оптических датчиков и ИИ-алгоритмов. Система наведения постоянно «держит» дрон в перекрестии, отслеживая его движение, вибрации и порывы ветра.

Излучатель формирует узконаправленный инфракрасный лазерный луч. Чтобы он не рассеивался в воздухе (из-за пыли или влажности), наземная станция использует адаптивную оптику, которая корректирует форму луча тысячи раз в секунду. Под крылом дрона находится специализированный фотоэлектрический приёмник, оптимизированный под длину волны лазера.

Лазерный свет намного «плотнее» солнечного, поэтому даже небольшая панель на дроне может принимать внушительную мощность, достаточную для быстрой зарядки аккумуляторов. Дрон и излучатель постоянно «общаются» по радиоканалу для коррекции наводки и регулирования мощности луча. Поскольку дальность действия лазера ограничена, БПЛА может перелетать от одного излучателя к другому.

В апреле 2026 года ВВС США подписали контракт на $270 млн на поставку K1000ULE в стандартной конфигурации (без системы лазерной подзарядки) для операций на Ближнем Востоке.