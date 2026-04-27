Войти
Военное обозрение

Новейший американский беспилотник V-BAT потерпел крушение в море

Греческая армия в 2025 году обзавелась за счёт пожертвования местного фонда двумя новейшими БПЛА вертикального взлёта и посадки V-BAT (также известный как MQ-35A), которые производит американская компания Shield AI.

Как пояснило командование, после успешных испытаний в островных условиях и подтверждения устойчивости беспилотников против средств РЭБ на Украине, в начале 2026 года было принято решение о закупке ещё 10 систем V-BAT (оценочно общей стоимостью $25–30 млн).

Дрон имеет размах крыла 3,8 м, высоту 2,9 м и максимальную взлётную массу 73 кг. Он может нести до 18 кг сенсоров, таких как ЭО- или ИК-камеры, ViDAR, радар с синтезированной апертурой, или средств поражения. Время автономной работы превышает 12 ч. Радиус действия канала связи достигает 130 км при применении сетевой радиостанции и до 180 км при использовании направленной связи в C-диапазоне. Крейсерская скорость составляет около 100 км/ч, а рабочая высота до 6,1 тыс. м (для ведения разведки – 1,5–3 тыс. м).

V-BAT – это пример «золотой середины»: возможности крупного БПЛА упакованы в компактный и дешёвый формат. Он не требует инфраструктуры в отличие от таких беспилотников как MQ-9 Reaper или Bayraktar TB2 (ВПП, аэродромное оборудование, команды техников). V-BAT взлетает вертикально «с пятачка» 4х4 м и помещается в кузов пикапа, а развернуть его могут всего два человека за 20 минут.

Час полёта крупного БПЛА стоит тысячи долларов. Эксплуатация V-BAT обходится в разы дешевле благодаря простому двигателю (фактически это доработанный мотор от газонокосилки, адаптированный под авиатопливо). V-BAT при сопоставимых с крупными беспилотниками разведывательных возможностях стоит значительно меньше, что делает его «расходным материалом».

22 апреля у берегов Родоса по неназванным официально причинам потерпел крушение один из V-BAT, принадлежащих греческой армии и использовавшихся для патрулирования островов, в результате чего он был безвозвратно потерян в море.

Как указывается в турецком издании SavunmaSanayiST, усиление мер по подавлению сигналов, особенно в Эгейском море, подтверждает предположение о том, что причиной аварии могло стать применение средств РЭБ.

Отмечается, что платформа V-BAT ранее уже сталкивалась с техническими проблемами на различных этапах испытаний, в частности, образовывались трещины в конструкции фюзеляжа из-за нагрузок при переходе с вертикального режима на горизонтальный, падали лётные характеристики, что было вызвано воздушными пузырьками в топливной системе:

Однако работа V-BAT по российским комплексам ПВО на территории Украины повысила интерес Греции к этой системе.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Украина
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
