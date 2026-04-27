В КНР создан летающий электрический ударный аппарат нового типа

В Китае разработан электрический ударный летательный аппарат ZR-300. Как сообщает канал Сhina army, он может быть с одним пилотом или работать на дистанционном управлении. Взлет и посадка осуществляются вертикально.

Весит около 450 кг. Полезная нагрузка - до 200 кг. Время нахождения в воздухе - полтора часа. Дальность полета - 300 км. Рабочий радиус - 120 км.

На борту может быть смонтирован 5,56-мм пулемет, обладающий скорострельностью до 600 выстрелов в минуту.

Имеются также управляемые и неуправляемые ракеты и система радиоэлектронной борьбы с эффективной дальностью работы до 5 км.

Кроме военных целей аппарат можно использовать для противопожарных задач, во время чрезвычайных ситуаций и спасательных операций.

Алексей Брусилов

Фото и видео: Сhina army