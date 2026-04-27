Войти
Военное обозрение

Планы испытать на Украине: эстонский стартап показал тестирование ракеты Mark I

237
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Эстонский стартап – компания Frankenburg Technologies – показал видеозапись наземных испытаний ракеты Mark I в конфигурации «воздух-воздух» (которые были проведены ещё в феврале 2026 года). Изделие изначально создаётся как универсальное средство поражения, способное работать с земли, моря и воздуха.

В ходе тестирования были проверены: конструкция направляющей и пилона, механизм отделения от пусковой платформы и переход ракеты в стабильный полёт после запуска.

В наземном варианте длина ракеты составляет около 65 см, вес при пуске – менее 2 кг. Поражает цели на расстоянии до 2 км и на высоте до 1,5 км. На финальном этапе может развивать скорость до 1000–1200 км/ч. Использует принцип «выстрелил и забыл» благодаря оптико-электронной ГСН. БЧ массой 500 г содержит стеклянные поражающие элементы вместо металлических для снижения веса и стоимости.

В декабре 2025 года Frankenburg опубликовала видео первого успешного перехвата наземной версией Mark I дрона-мишени (имитации «Герани»), летевшего со скоростью около 200 км/ч. В начале 2026 года было объявлено о планах провести испытания системы в реальных боевых условиях на Украине. Тесты запланированы на второй квартал 2026 года.

ПУ для наземного варианта Mark I:

По словам разработчика, ракета готовится к серийному выпуску. В марте 2026 года был подписан рамочный контракт с польским оборонным холдингом PGZ о строительстве завода в Польше, способного производить до 10 тысяч изделий в год.

В PGZ тогда отметили, что уроки войны на Украине ясно показывают, что атаки, совершаемые опасными, но недорогими беспилотниками, носят массовый характер. Противодействие им с помощью дорогостоящих систем ПВО оперативно и экономически неоправданно:

Ответ на этот тип угрозы должен быть эффективным и экономически целесообразным. Сотрудничество с Frankenburg позволит нам совместно разработать и предложить Польше и другим заказчикам наиболее экономически выгодное на сегодняшний день средство противодействия БПЛА.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Эстония
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
