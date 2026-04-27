Польша защитит артиллерию от БПЛА гибридными системами

Фото: Staff Sgt. Matthew Foster / Wikimedia
Вооруженные силы (ВС) Польши захотели защитить парк техники, включая новые самоходные артиллерийские установки (САУ) K9A1, от дронов при помощи гибридных систем. Об этом сообщил начальник управления ракетных войск и артиллерии главного командования ВС полковник Анджей Купис в интервью Defence24.

«Приоритетом является разработка гибридных систем, которые сочетают радары обнаружения с радиоэлектронными и кинетическими мерами, а также одновременное повышение компетентности в области ИИ и автономных систем», — сказал он.

Полковник подчеркнул, что конфликт на Украине демонстрирует важность антидроновой защиты, поскольку массовые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) способны уничтожать технику стоимостью в несколько миллионов долларов. По его словам, сейчас польские артиллеристы фокусируются на пассивной защите. Экипажи машин применяют решетчатые экраны и маскировочные сети. Кроме того, в составе артиллерийских подразделений планируют создать отряды, которые обеспечат антидроновую защиту.

В декабре 2025 года стало известно, что польская армия получила первую партию боевых машин пехоты (БМП) местного производства Borsuk. Гусеничные БМП поступили в 15-ю механизированную бригаду.

