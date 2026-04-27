Польша защитит артиллерию от БПЛА гибридными системами

Defence24: Польские САУ K9A1 захотели защитить от БПЛА гибридными системами

Вооруженные силы (ВС) Польши захотели защитить парк техники, включая новые самоходные артиллерийские установки (САУ) K9A1, от дронов при помощи гибридных систем. Об этом сообщил начальник управления ракетных войск и артиллерии главного командования ВС полковник Анджей Купис в интервью Defence24.

«Приоритетом является разработка гибридных систем, которые сочетают радары обнаружения с радиоэлектронными и кинетическими мерами, а также одновременное повышение компетентности в области ИИ и автономных систем», — сказал он.

Полковник подчеркнул, что конфликт на Украине демонстрирует важность антидроновой защиты, поскольку массовые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) способны уничтожать технику стоимостью в несколько миллионов долларов. По его словам, сейчас польские артиллеристы фокусируются на пассивной защите. Экипажи машин применяют решетчатые экраны и маскировочные сети. Кроме того, в составе артиллерийских подразделений планируют создать отряды, которые обеспечат антидроновую защиту.

В декабре 2025 года стало известно, что польская армия получила первую партию боевых машин пехоты (БМП) местного производства Borsuk. Гусеничные БМП поступили в 15-ю механизированную бригаду.