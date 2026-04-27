НАТО планирует отказаться от американских разведывательных самолётов

Источник изображения: topwar.ru

Североатлантический альянс планирует отказаться от разведывательных самолетов, произведенных в США. В НАТО намерены обновить дислоцированный в Германии парк самолетов дальнего радиолокационного обнаружения с комплексом AWACS, заменив американские машины на канадские. Об этих планах со ссылкой на свои источники пишут несколько европейских СМИ.

Будущий парк самолетов системы воздушного предупреждения и управления НАТО будет состоять из бортов канадской компании Bombardier, оснащенных системой разведки GlobalEye и системой раннего предупреждения, разработанной шведской компанией Saab. Ожидается, что заказ будет включать до 12 самолетов Global 6000 или Global 6500 стоимостью несколько миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по замене разведывательных самолетов ожидается на саммите альянса, который должен пройти в Анкаре в июле. За этот многомиллиардный проект отвечает Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA).

Изначально планировалось заказать американские самолеты Boeing E-7A Wedgetail. Однако от этого плана отказались после того, как правительство США в прошлом году объявило о выходе из программы.

В сентябре министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что после запланированного вывода из эксплуатации разведывательных самолетов AWACS Берлин рассматривает возможность приобретения самолетов раннего предупреждения GlobalEye производства компании Saab. Ожидается, что ФРГ покроет большую часть расходов на приобретение новых самолетов AWACS.

На сегодняшний день самолеты Boeing 707, некоторым из которых почти четыре десятилетия, служат основой для системы воздушного радиолокационного наблюдения НАТО. Сейчас эти самолеты используются преимущественно для мониторинга воздушного пространства в Восточной Европе.

