Превзойдёт американский Ford: Китай строит «супер-авианосец»

Китай продвигается в строительстве атомного «супер-авианосца» Type 004, который, как ожидают западные обозреватели, превзойдет по размерам, возможностям авиакрыла и дальности хода корабли типа Ford ВМС США.

Предположительная длина авианосца может превысить 340 м, наибольшая ширина приближается к 90 м, а ширина по ватерлинии оценивается примерно в 43 м, водоизмещение – в 110–120 тыс. тонн (у Ford – 100 тыс. т). Согласно последним данным, постройка корпуса завершена, общий прогресс превысил 25%. Ожидается, что авианосец будет введён в эксплуатацию примерно в 2030 году. В западной прессе отмечается по этому поводу:

Принятие на вооружение такого корабля приблизит Китай к паритету в войне на океане.

Авиакрыло будет насчитывать до 105 самолетов (на Ford – около 75), включая стелс-истребители J-35 (заявленный боевой радиус около 1200 км), многоцелевые палубные машины J-15T (с ПКР) и самолёты ДРЛО KJ-600 (с дистанцией обнаружения более 400 км). Данный состав предполагает ставку на эшелонированное превосходство в воздухе и нанесение дальнобойных ударов.

Ожидается, что Китай установит на борту электромагнитные катапульты (возможно, четыре), опираясь на опыт, полученный с авианосцем Type 003 Fujian. По некоторым оценкам, при оптимальных условиях количество взлётов и посадок может составлять 150–190 в день.

Переход Китая к ядерной силовой установке (предположительно с двумя водо-водяными реакторами на 300 МВт) обеспечит кораблю практически неограниченную дальностью хода и возможность длительной работы на высоких скоростях.

Китай, начав с модернизации Liaoning, затем построил собственными силами Shandong и более совершенный Fujian, оснащённый электромагнитными катапультами, продемонстрировав быстрое освоение технологий проектирования, строительства и эксплуатации авианосцев. Параллельные инвестиции в эскортные корабли, такие как эсминцы Type 055 и современные подводные лодки, повысили живучесть и боеспособность АУГ.

Китайский «супер-авианосец» с атомной силовой установкой, поддерживаемый современным эскортным флотом, позволит ВМС НОАК постоянно присутствовать на угрожаемых направлениях.