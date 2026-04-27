Корабельный час: стартовало строительство нового тральщика с подводными роботами

Какими возможностями будет обладать «Дмитрий Глухов» и где он может пригодиться

Россия делает ставку на создание мощного противоминного флота и очередным шагом к этому стала закладка на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге новейшего тральщика проекта 12700 «Дмитрий Глухов». Его оснастят, среди прочего, двумя катерами с подводными роботами, которые могут ликвидировать минные заграждения в радиусе 10 км. «Дмитрий Глухов» — уже 16-й тральщик в этой серии. Актуальность постройки подобных кораблей доказали события на Ближнем Востоке, где установленные в Ормузском проливе минные заграждения еще долго будут влиять на судоходство. О возможностях кораблей проекта 12700 и их востребованности — в материале «Известий».

Заложен 16-й корабль противоминной обороны «Дмитрий Глухов»

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге 24 апреля состоялась церемония закладки корабля противоминной обороны 12700 «Дмитрий Глухов».

— Мы даем старт строительству очередного, шестнадцатого в серии корабля проекта 12700, названного в честь моряка-черноморца, Героя Советского Союза Дмитрия Глухова. Эксплуатация и боевое применение этих кораблей на флотах стали значительным шагом в повышении возможностей противоминной обороны, — сказал на церемонии замглавкома ВМФ России адмирал Владимир Воробьев.

По традиции к элементу килевого набора будущего корабля прикрепили закладную доску с памятной информацией о дате и месте постройки. После этого секция заняла свое место на корпусе.

Сегодня в составе ВМФ РФ несут службу девять кораблей противоминной обороны проекта 12700. «Александр Обухов» и «Лев Чернавин» служат на Балтике, «Георгий Курбатов», «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов» находятся в составе Черноморского флота, «Яков Баляев», «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» приписаны к Тихоокеанскому флоту. В состав Северного флота в прошлом году вошел «Афанасий Иванников», в этом должен поступить «Полярный».

Еще одна единица для Северного флота — «Дмитрий Лысов» — готовится к испытаниям. Строятся «Семен Агафонов», «Виктор Корнер», «Сергей Преминин», «Леонид Балякин», а теперь и «Дмитрий Глухов».

За годы службы корабли хорошо себя зарекомендовали. В декабре прошлого года после спуска на воду «Дмитрия Лысова» замглавкома ВМФ РФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин заявил, что до 2050 года будет построено не менее 20-30 тральщиков проекта 12700 «Александрит».

Спуск на воду на АО "Средне-Невский судостроительный завод" строящегося для ВМФ России корабля противоминной обороны (морского тральщика) "Дмитрий Лысов" проекта 12700 (шифр "Александрит") с заводским номером 531. Санкт-Петербург, 05.12.2025. Источник: правительство Санкт-Петербурга

— Задача тральщика — противоминная оборона пунктов базирования и кораблей, — рассказал «Известиям» контр-адмирал, кандидат военных наук Михаил Чекмасов. — Потребность в такого рода кораблях на флоте велика.

По словам контр-адмирала, минное оружие — самое коварное, потому что несет пролонгированную угрозу. Например, до сих пор продолжают находить даже морские мины времен Великой Отечественной войны. Так, в 2020 году тральщик Балтийского флота «Александр Обухов» обезвредил 12 якорных боезарядов в Финском заливе. А в марте 2024-го немецкую мину времен ВОВ уничтожили в районе острова Большой Тютерс. Поэтому современные тральщики необходимы, чтобы обезопасить разные акватории.

— Пока есть минная угроза в Черном море и в Ормузском проливе, так что тральщикам будет уделяться серьезное внимание. Кстати, советские тральные силы принимали участие в разминировании Суэцкого залива и в районе Бангладеш. Так что когда завершатся конфликты и стороны придут к мирным соглашениям, не исключено, что наши силы потребуются и в Черном море, и в Ормузском проливе, — заключил Михаил Чекмасов.

Тральщик «Александр Обухов». Источник: wikipedia

Тральщики проекта 12700 — самые современные корабли в своем классе, рассказал «Известиям» военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

— У Штатов нет толком тральных кораблей, и если они соберутся разминировать Ормузский пролив, надо будет привлекать корабли стран НАТО. А нам нужно гораздо больше таких тральщиков. На каждом флоте нужно иметь по соединению, а это шесть-восемь кораблей. Так что впереди у Средне-Невского завода огромная работа, — отметил он.

Первые два корабля проекта 12700 строились по шесть лет. После этого производитель смог заметно сократить сроки, и сейчас процесс занимает занимает около трех лет. Ранее Средне-Невский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сдавал по одному кораблю в год, а с 2025-го начал передавать флоту по две боевые единицы.

Возможности кораблей проекта 12700

Тральщики проекта 12700 имеют водоизмещение 890 т, длину 61,6 м, ширину 10,3 м. Они развивают скорость до 16,5 узлов, имеют дальность плавания 1500 миль, автономность плавания 10 суток. Экипаж — 44 человека. Корабли могут находить и уничтожать мины как в воде, так и в морском грунте. В состав их вооружения входят также артиллерийская установка АК-306 и пулемет.

Морской тральщик проекта 12700 «Анатолий Шлемов» на пристани во Владивостоке. Источник: РИА Новости/Виталий Аньков

Корпуса кораблей сделаны из монолитного стеклопластика. Из-за этого на них не реагируют магнитные взрыватели мин. Кроме того, они на 20% легче металлических и прочнее.

На борту тральщиков установлена система «Диамант». В нее входят два катера с подводными роботами. Система позволяет обезвреживать минные заграждения в радиусе 10 км на глубине до 100 м. Катера имеют малошумные двигатели, они оснащены гидроакустическими средствами и магнитометрами.

Инженер минно-торпедной боевой части во время обслуживания самоходного подводного аппарата на морском тральщике проекта 12700 «Анатолий Шлемов». Источник: РИА Новости/Виталий Аньков

Корабли также оснащены системой поиска и уничтожения мин «Александрит-ИСПУМ», предназначенной для обнаружения глубоководных объектов. В ее составе — телеуправляемый подводный аппарат, который может находить объекты на дистанции до 500 м и на глубине до 300 м.

К обнаруженным минам отправляют подводные беспилотники, которые устанавливают подрывные заряды. Кроме того, они могут отбуксировать мину и уничтожить ее на мелководье. Благодаря таким аппаратам специалистам не приходится рисковать.

Роман Крецул