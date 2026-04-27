CENTCOM впервые с 2003 года собрал вместе сразу три авианосные группы

США стянули в один регион сразу три авианосные группы, чего не было уже пару десятков лет. Об этом сообщает Центральное командование ВС США.

Сразу три авианосные группы ВМС США находятся в районе Ближнего Востока в ожидании команды от Трампа. Речь идет об авианосцах USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) и USS George H.W. Bush (CVN 77), несущих в общей сложности более 200 самолетов. Кроме того, не стоит забывать про сопровождение каждого авианосца, включающего в себя по три эсминца или корвета с управляемым ракетным вооружением.

Впервые за несколько десятилетий три авианосца одновременно действуют на Ближнем Востоке. В сопровождении своих авиакрыльев авианосцы USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) и USS George H.W. Bush (CVN 77) включают более 200 самолётов и 15 000 моряков и морских пехотинцев.

Кроме этого, на территориях окружающих Иран стран размещена дополнительная авиация, а на военных базах воздушные топливозаправщики. Трамп собрал значительные силы, чтобы заставить Иран принять свои условия.

Последний раз CENTCOM собирал три авианосные группы в 2003 году для поддержки операции по вторжению в Ирак. После этого американцы в основном обходились одним и в крайних случаях двумя авианосцами.