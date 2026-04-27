ВВС Марокко получили вторую партию ударных вертолетов AH-64E "Апач"

ЦАМТО, 24 апреля. Командование ВВС Марокко официально приняло вторую партию закупленных в США ударных вертолетов AH-64E "Апач" компании Boeing.

По информации марокканских СМИ, в ее состав вошли 6 новых машин AH-64E (с.н. 2407-2412).

Первые шесть вертолетов AH-64E в рамках заключенного в 2020 году соглашения были поставлены в марте 2025 года. После доставки морским путем в порт Танжер они были размещены на 7-й авиабазе ВВС Марокко в Хурибге. Поставка второй партии позволит усилить возможности ВВС Марокко по обеспечению непосредственной авиационной поддержки и нанесению ударов.

Как ожидается, оставшиеся 12 вертолетов будут поставлены партиями до конца 2027 года.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Марокко в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 36 ударных вертолетов AH-64E "Апач" (24 ед. по твердому заказу с опционом на 12 дополнительных), а также сопутствующего оборудования и вооружений общей стоимостью до 4,25 млрд. долл.

В июне 2020 года СВ США заключили с компанией Boeing начальный контракт стоимостью 439,179 млн. долл. на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" вертолетов AH-64E "Апач" и тренажеров "Лонгбоу" для ВС Марокко. Марокко стала 17-й страной мира, которая приобрела вертолеты AH-64 "Апач".

Сборка первого заказанного для ВС Марокко вертолета AH-64E "Апач Гардиан" началась на предприятии Boeing в Меса (шт.Аризона) в ноябре 2023 года.

