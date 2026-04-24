Когда долговая нагрузка становится непосильной, человек начинает искать выход — и неизбежно сталкивается с огромным количеством предложений «списать все долги быстро и без последствий». Среди этого потока важно уметь отличать компании с реальной практикой от тех, кто торгует обещаниями. Прежде чем обращаться в любую из них, стоит понять, как именно происходит списание долгов с точки зрения закона: какие обязательства подлежат списанию, а какие нет, и через какую процедуру это реализуется. Ниже — десятка компаний, чья репутация проверена реальными делами.

1. КредитаНет

Специализируется исключительно на банкротстве физических лиц. Более 3 000 завершённых дел, свыше 1,5 млрд рублей списанных долгов. В штате более 300 юристов, каждый с опытом от 9 лет. Все завершённые дела публично проверяемы через арбитражные базы. Стоимость от 3 860 рублей в месяц в рассрочку.

2. Fedelis

Ориентирован на детальный предварительный анализ: прежде чем брать дело, юристы тщательно изучают финансовую картину клиента — доходы, имущество, сделки. Это позволяет заранее выявить риски и не обещать недостижимого. Работает по всей России, возможна дистанционная работа.

3. Favorit Consult

Комплексное юридическое сопровождение от анализа ситуации до получения определения суда. Предварительная консультация бесплатная. Сильная сторона — работа со сложными делами, где есть имущественные риски или спорные сделки за прошлые годы.

4. Банкрот Консалт

Одна из старейших компаний на рынке. Круглосуточная горячая линия, работа с коллекторами и приставами с первого дня, более 3 млрд рублей списанных долгов. Принимает клиентов из всех регионов России очно и дистанционно.

5. Чистый Лист

Гарантия результата в договоре: если суд не спишет долги — компания возвращает оплату. Более 15 000 клиентов успешно завершили процедуру. Использует запатентованную технологию ведения дел с применением нейросетей.

6. Федеральный центр банкротства (ФЦБ)

Работает с 2015 года. 138 офисов по стране, полное дистанционное ведение дел. Сбор справок в банках и госорганах входит в стоимость договора. Ни одному клиенту не было отказано в банкротстве за всё время работы.

7. Современная защита

34 офиса в России. Финансовые управляющие — в топ-10 лучших по версии «Коммерсантъ». Гарантирует возврат оплаты при неудаче. Работает с физическими лицами, ИП и организациями.

8. Бизнес-Юрист

Франчайзинговая сеть с присутствием в 900+ городах. Работает с 2007 года, более 80 000 клиентов. Первичная консультация бесплатна, есть программа беспроцентной рассрочки.

9. Долговнет

Компания с высоким рейтингом отзывов на независимых площадках. Работает в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах. Ведёт дела о банкротстве физических лиц под ключ, судебную практику публикует на сайте.

10. Банкирро

Специализируется на сложных категориях дел: пенсионеры, военнослужащие, ИП, супруги-созаёмщики. Каждому клиенту назначается личный менеджер. Работает по всей России очно и онлайн.

Как отличить надёжную компанию от недобросовестной

Несколько признаков, которые должны насторожить: обещание результата без изучения документов, отсутствие договора с фиксированной стоимостью, невозможность проверить реальные завершённые дела в открытых источниках, давление с требованием срочно заплатить. Надёжная компания не даёт гарантий до анализа ситуации, честно называет возможные риски и предлагает посмотреть на реальные судебные решения в пользу своих клиентов.