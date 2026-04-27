Войти
Военное обозрение

На вооружении 65-й отдельной бригады ВСУ находится наземный боевой робот «Гном»

208
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия делает большую ставку в боевых действиях против России на дистанционные средства поражения различного радиуса действия. К примеру, на вооружении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ находится наземный боевой робот «Гном».

Недавно в западных соцсетях появилось фото этой боевой машины, стреляющей из гранатомета. Неясно, с чем связана данная публикация, ведь роботизированный комплекс давно не является новинкой.

Впервые данный аппарат продемонстрировали широкой публике еще в 2024 году. Предположительно именно тогда опытный образец оказался в распоряжение бригады. Весной прошлого года он прошел испытания на полигоне и был принят на вооружение. Как и сейчас, его оснастили двумя гранатометами РПГ-7 и пулеметом. Несложно догадаться, что аппарат предназначен для нанесения огневого поражения с целью уничтожения живой силы и техники противника.

Существуют и другие модификации «Гнома», отличающиеся друг от друга полезной нагрузкой. В одной из них пулемет заменили на третий гранатомет. На другой – оснастили специальным навесным оборудованием для установки мин МОН-90.

Машиной можно управлять на дистанции до двух тысяч метров, а в условиях противодействия систем РЭБ она снижается до 150-200 метров. НРК движется со скоростью до 5,5 километра в час и способен нести на себе до 40 килограммов полезной нагрузки. Его запас хода – 40 километров.

Данная техника была разработана запорожской компанией «Темерланд».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
РПГ-7
Проекты
Робот
РТК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
