На вооружении 65-й отдельной бригады ВСУ находится наземный боевой робот «Гном»

Украинская армия делает большую ставку в боевых действиях против России на дистанционные средства поражения различного радиуса действия. К примеру, на вооружении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ находится наземный боевой робот «Гном».

Недавно в западных соцсетях появилось фото этой боевой машины, стреляющей из гранатомета. Неясно, с чем связана данная публикация, ведь роботизированный комплекс давно не является новинкой.

Впервые данный аппарат продемонстрировали широкой публике еще в 2024 году. Предположительно именно тогда опытный образец оказался в распоряжение бригады. Весной прошлого года он прошел испытания на полигоне и был принят на вооружение. Как и сейчас, его оснастили двумя гранатометами РПГ-7 и пулеметом. Несложно догадаться, что аппарат предназначен для нанесения огневого поражения с целью уничтожения живой силы и техники противника.

Существуют и другие модификации «Гнома», отличающиеся друг от друга полезной нагрузкой. В одной из них пулемет заменили на третий гранатомет. На другой – оснастили специальным навесным оборудованием для установки мин МОН-90.

Машиной можно управлять на дистанции до двух тысяч метров, а в условиях противодействия систем РЭБ она снижается до 150-200 метров. НРК движется со скоростью до 5,5 километра в час и способен нести на себе до 40 килограммов полезной нагрузки. Его запас хода – 40 километров.

Данная техника была разработана запорожской компанией «Темерланд».