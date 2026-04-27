Kawasaki Heavy Industries разрабатывает БЛА для совместного применения с пилотируемой боевой авиацией

ЦАМТО, 24 апреля. Kawasaki Heavy Industries (KHI) ведет разработку высокоэффективных БЛА, предназначенных для совместного применения с пилотируемой боевой авиацией.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, корпорация представила два концептуальных проекта в рамках программы Collaborative Support Aircraft (CSA).

Первый вариант – платформа истребительного типа с малозаметным планером, выполненным по схеме "смешанное крыло".

Второй – БЛА ракетообразной конфигурации с трапециевидным крылом и двойным хвостовым оперением.

По словам представителя KHI, обе платформы разрабатываются для действий "в связке" с пилотируемыми самолетами Воздушных сил самообороны Японии в качестве вспомогательных боевых элементов.

Запланированные задачи включают радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и разведывательно-информационное обеспечение (ISR). Открытая архитектура и модульная конструкция планера обеспечивают адаптацию платформ под широкий спектр боевых задач. Согласно концептуальным материалам, оба варианта CSA выполнены в одномоторной конфигурации. В качестве силовой установки предусмотрены двигатели собственной разработки KHI серии KJ, что, по словам представителя компании, обеспечит "адаптивность к модернизации и эффективность закупочных процедур".

В перечень ключевых характеристик программы входит интеграция искусственного интеллекта (ИИ), позволяющая БЛА действовать автономно и снижать нагрузку на операторов. Платформы ориентированы на выполнение "опасных задач, которые в противном случае возлагались бы на пилотируемую авиацию" – в том числе в условиях воздействия систем ПВО противника. Данная тактика направлена на истощение ресурсов ПВО с одновременным обеспечением выполнения боевой задачи пилотируемыми самолетами.

По имеющимся данным, для силовых установок CSA рассматриваются двигатели KJ100 и KJ300 собственного производства KHI. Согласно опубликованным техническим характеристикам, KJ100 – это турбореактивный двигатель тягой 400 кгс массой 68 кг. KJ300 – турбовентиляторный двигатель тягой 365 кгс массой 90 кг. Длина обоих изделий составляет 950 мм. По оценкам, масса платформ класса CSA соответствует 2,5-тонному диапазону. KHI планирует применить собственные технологии промышленной автоматизации в производственном процессе.

Специализированные возможности в области РЭБ и ISR будут обеспечены накопленным опытом KHI в разработке пилотируемых специальных самолетов. Корпорация является производителем самолета РЭР RC-2 класса SIGINT/COMINT, а также нового самолета РЭБ EC-2, принятого на вооружение Воздушных сил самообороны в начале 2026 года.

Перспективный CSA истребительного типа рассматривается как потенциальный компонент боевой архитектуры истребителя шестого поколения по программе GCAP (Япония – Италия – Великобритания).

Аналогичные работы по созданию беспилотных ведомых аппаратов (Collaborative Combat Aircraft, CCA, "лоялный ведомый") ведет Mitsubishi Heavy Industries (MHI), также представившая два концептуальных варианта, включая ракетообразный БЛА с функциями ISR.