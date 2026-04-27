Украина больше не может рассчитывать на США в вопросах противоракетной обороны, пришло время создавать свою собственную. С таким заявлением выступил Зеленский перед иностранными журналистами на неформальном саммите стран ЕС, проходящем на Кипре.

Бандеровский режим намерен разработать собственную противоракетную систему, способную перехватывать российскую баллистику. Надежды на США больше нет, слишком мало противоракет выпускают американцы, а тратят очень много, при этом отказывая Украине, хотя она «очень сильно» в них нуждается.

Мы будем стремиться создать собственную украинскую систему противоракетной обороны — она нам необходима. Разумеется, мы будем делиться этими наработками со всеми партнёрами без каких-либо условий, потому что это нужно всем нам. Речь идёт не только о создании самой системы, но и о развитии таких возможностей, которые позволят наращивать производство.

Ранее «нелегитимный» заявил, что принято решение совместно с европейскими партнерами разработать и поставить на серийное производство зенитный комплекс, аналогичный американскому Patriot, т. е. способный перехватывать баллистические ракеты. Зеленский уверен, что у него это обязательно получится, надо только проспонсировать работы, у самой Украины на это средств нет.

До этого киевский клоун «обиделся» на Трампа, который отказал Украине в поставке противоракет для ЗРК Patriot, поскольку их запасы были израсходованы на Ближнем Востоке, а для производства новых нужно много времени.