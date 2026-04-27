На новейшем эсминце Zumwalt произошёл пожар перед отправкой на Ближний Восток

На одном из новейших американских боевых кораблей, эсминце класса «Замволт» USS Zumwalt (DDG-1000) Управления береговой охраны США прошлой ночью произошло возгорание. Судно с 2023 года находится на верфи HII Ingalls в Паскагуле, штат Миссисипи. В середине января были проведены его ходовые испытания, затем эсминец вернулся в док для проведения работ по интеграции гиперзвуковых ракет перед отправкой на Ближний Восток.

Экипаж успешно потушил огонь своими силами. В результате пожара пострадали три моряка, два из которых получили помощь на месте, а один был доставлен в больницу. Факт возгорания на эсминце подтвердили в Военно-морском институте (USNI) США. Причины возгорания пока не установлены, ВМС проводят расследование.

В середине нулевых в США решили, что им нужны новые эсминцы с большим водоизмещением и меньшей заметностью. Так появился проект эсминцев класса Zumwalt с водоизмещением около 15,5 тыс. т, что фактически относит его к крейсерам. Изначально задумывали серию из 32 кораблей, но спустя годы разработок и траты средств построено было всего три корабля, каждый из которых обошелся почти в $8 млрд. Это вчетверо больше Arleigh Burke при схожих ударных возможностях и в два раза превосходит начальную расчетную стоимость эсминца.

Корабли теперь спешно пытаются адаптировать под использование гиперзвуковых ракет. На программу Zumwalt было потрачено 24 миллиарда долларов. Теперь поход USS Zumwalt (DDG-1000) для усиления ближневосточной группировки ВМС США отложен на неопределенный срок.

Военные корабли США в зоне конфликта на Ближнем Востоке столкнулись с чередой серьёзных происшествий, в том числе загадочных пожаров. Ранее возгорание произошло в прачечной авианосца «Джеральд Форд», после чего судну потребовался ремонт. Затем второй авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» пострадал от пожара на верфи в Норфолке, штат Вирджиния. Теперь возгорание произошло еще на одном корабле, который должен был отправиться на Ближний Восток. Два последних инцидента выглядят наиболее странно с учетом того, что при проведении работ на верфи соблюдение техники безопасности должно быть максимальным.