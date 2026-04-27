На новейшем эсминце Zumwalt произошёл пожар перед отправкой на Ближний Восток

Источник изображения: topwar.ru

На одном из новейших американских боевых кораблей, эсминце класса «Замволт» USS Zumwalt (DDG-1000) Управления береговой охраны США прошлой ночью произошло возгорание. Судно с 2023 года находится на верфи HII Ingalls в Паскагуле, штат Миссисипи. В середине января были проведены его ходовые испытания, затем эсминец вернулся в док для проведения работ по интеграции гиперзвуковых ракет перед отправкой на Ближний Восток.

Экипаж успешно потушил огонь своими силами. В результате пожара пострадали три моряка, два из которых получили помощь на месте, а один был доставлен в больницу. Факт возгорания на эсминце подтвердили в Военно-морском институте (USNI) США. Причины возгорания пока не установлены, ВМС проводят расследование.

В середине нулевых в США решили, что им нужны новые эсминцы с большим водоизмещением и меньшей заметностью. Так появился проект эсминцев класса Zumwalt с водоизмещением около 15,5 тыс. т, что фактически относит его к крейсерам. Изначально задумывали серию из 32 кораблей, но спустя годы разработок и траты средств построено было всего три корабля, каждый из которых обошелся почти в $8 млрд. Это вчетверо больше Arleigh Burke при схожих ударных возможностях и в два раза превосходит начальную расчетную стоимость эсминца.

Корабли теперь спешно пытаются адаптировать под использование гиперзвуковых ракет. На программу Zumwalt было потрачено 24 миллиарда долларов. Теперь поход USS Zumwalt (DDG-1000) для усиления ближневосточной группировки ВМС США отложен на неопределенный срок.

Военные корабли США в зоне конфликта на Ближнем Востоке столкнулись с чередой серьёзных происшествий, в том числе загадочных пожаров. Ранее возгорание произошло в прачечной авианосца «Джеральд Форд», после чего судну потребовался ремонт. Затем второй авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» пострадал от пожара на верфи в Норфолке, штат Вирджиния. Теперь возгорание произошло еще на одном корабле, который должен был отправиться на Ближний Восток. Два последних инцидента выглядят наиболее странно с учетом того, что при проведении работ на верфи соблюдение техники безопасности должно быть максимальным.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 08:19
  • 31
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету
  • 27.04 03:38
  • 15635
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.04 01:49
  • 1
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 01:41
  • 1
После тостов за кредит на 90 миллиардов евро у лидеров ЕС наступило похмелье (Politico, США)
  • 26.04 09:35
  • 2
Линкор по цене авианосца: ВМС США запросили финансирование для класса Trump
  • 25.04 20:36
  • 15
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 25.04 15:24
  • 0
Беларуси стоит задуматься о развитии собственной ядерной программы
  • 24.04 23:58
  • 2
Российский дрон-амфибия "Меридиан" готов к испытаниям на воде
  • 24.04 21:47
  • 1
Министр финансов Украины Марченко: "У нас достаточно средств и оружия, чтобы противостоять России хотя бы до середины 2025 года" (El País, Испания)
  • 24.04 16:17
  • 2
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 24.04 15:48
  • 130
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 24.04 13:10
  • 6
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 24.04 10:43
  • 1094
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.04 09:58
  • 0
Экономика, как зеркало политики