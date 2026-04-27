На "Красном Сормове" запустили производство ВРК для судов класса "река–море"

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) на площадке завода "Красное Сормово" ввела в эксплуатацию производственный цех винторулевых колонок (ВРК) для судов класса "река–море". Об этом Sudostroenie.info сообщили в пресс-службе ОСК.

Выпуск ВРК мощностью 1200 кВт налажен под маркой "ОСК Винтех". Первая колонка, произведенная предприятием, в торжественной обстановке была приведена в действие на испытательном стенде.

Винторулевая колонка ОСК

Новая производственная площадка рассчитана на выпуск до 50 механических винторулевых колонок в год для судов класса "река–море". Первый изготовленный комплект ВРК испытан и предъявлен Российскому морскому регистру судоходства (РС).

В дальнейшем изделия планируется серийно выпускать для судов проекта RSD59 и судов на базе "Платформы №1" (разработанная в 2025 году блоком инжиниринга ОСК первая в России унифицированная платформа для строительства судов типа "река–море").

Как отмечают в ОСК, выбор завода "Красное Сормово" в качестве площадки обусловлен специализацией предприятия, которое серийно строит суда класса "река–море".

"Создание корпорацией собственного производства ВРК стало практическим шагом по обеспечению отрасли критически важным судовым оборудованием. После прекращения поставок европейских винторулевых колонок задача формирования собственного производства приобрела для ОСК стратегическое значение", – отметил заместитель гендиректора ОСК по развитию и операционной эффективности Сергей Бондаренко.

В свою очередь заместитель гендиректора ОСК по машиностроению Алексей Шубин пояснил, что локализация производства реализуется в два этапа: на первом – ведется сборка ВРК из крупных компонентов, на втором – предусмотрена последовательная замена иностранных компонентов на отечественные.

"На сегодняшний день нами получена рабочая конструкторская документация, организовано обучение специалистов, ведется перевод документации в национальные стандарты и формируется кооперация, прежде всего в контуре предприятий ОСК, для локализации компонентов в соответствии с требованиями постановления правительства №719. Одна из важнейших задач, которую мы ставим перед собой в рамках этого проекта – не допустить увеличения себестоимости в результате локализации. Продукция должна быть конкурентоспособна по всем параметрам, в том числе по стоимости", ‒ добавил Алексей Шубин.