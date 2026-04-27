Наказание за непокорность: США могут приостановить членство Испании в НАТО

По информации американской прессы, во внутренней переписке Пентагона содержатся различные варианты наказаний для стран НАТО, отказавшихся предоставить США поддержку в войне с Ираном. В частности, помимо прочего, не исключена приостановка членства Испании в НАТО.

Как известно, позиция Испании, запретившей американским военным использовать свои базы и воздушное пространство для ударов по Ирану, вызвала негодование Трампа. Американские чиновники считают, что «европейцы слишком много о себе возомнили» и полны решимости наказать посмевшие ослушаться гегемона страны. Чтобы «ослабить ощущение привилегированности у европейцев», представителей «непослушных» стран предлагается снять важных должностей в альянсе.

При этом в Пентагоне уточняют, что полного исключения «непокорных» стран из альянса пока не предлагается, однако рассматриваются различные варианты давления, например, пересмотр позиции США по Фолклендским (Мальвинским) островам (спорная территория между Британией и Аргентиной). Вариант закрытия американских баз в Европе и выход США из НАТО в настоящее время не рассматривается.

По информации издания Politico, Белый дом составил список «непослушных» членов НАТО, в который вошли страны, отказавшиеся поддерживать США в войне с Ираном. При этом у американских чиновников пока нет четких идей, как именно США будут наказывать «непокорных» членов альянса.