Войти
Ростех запустил защищенную ИИ-платформу для промышленных предприятий

Источник изображения: Ростех

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех запустил ShokinGPT — промышленную ИИ-платформу для работы с документами и данными. Использование системы позволяет сократить время поиска информации до 80% и экономить в среднем от 3 до 5 рабочих часов в день на одного специалиста. ShokinGPT функционирует внутри IT-среды предприятия без подключения к интернету. Решение уже получило свидетельство о регистрации в Роспатенте.

ShokinGPT построен по принципу мультиагентной системы — то есть вместо одного универсального сервиса используется набор специализированных цифровых помощников. Каждый из них отвечает за свою задачу — подготовку документов и регламентов, обработку обращений в техподдержку, работу с номенклатурой и аналитикой. При этом все модули интегрированы в единую платформу.

В систему уже встроены инструменты для работы с текстами, PDF-документами и таблицами, специализированные базы знаний, а также функции расшифровки аудиозаписей с разделением спикеров, построения диаграмм и анализа программного кода. В дальнейшем планируется поэтапно расширять функционал системы без изменения ее базовой архитектуры.

Платформа разработана научно-производственным предприятием «Исток» им. А.И. Шокина (входит в «Росэл») и уже применяется его сотрудниками. Решение снижает нагрузку на подразделения, где значительную часть времени занимают повторяющиеся операции. Среди первых сценариев применения — автоматическое распределение заявок технической поддержки и приведение номенклатуры к единому стандарту для закупок. Это повышает качество данных и сокращает трудозатраты сотрудников.

«Мы создаем платформу, ориентированную именно на практические задачи предприятий. ShokinGPT — это отраслевая языковая модель, разработанная специально под задачи отечественной промышленности и государственных структур. Это не инструмент общего назначения, а система, которая учитывает отраслевую терминологию, регламенты, техническую документацию и особенности управления промышленными активами», — отметил директор по цифровой трансформации холдинга «Росэл» Виталий Александров.

В перспективе ShokinGPT планируется применять шире — в инженерных и производственных процессах. Платформа сможет работать с конструкторской и технологической документацией, помогать в подготовке производственных материалов, а также использоваться для автоматического подбора и проектирования технологических решений в системах планирования производства. Кроме того, ее предполагается применять для анализа данных, поступающих с оборудования (телеметрии), чтобы заранее выявлять возможные сбои, прогнозировать работу техники и принимать решения на основе накопленных данных холдинга.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роспатент
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
