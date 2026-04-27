Российскому авиалайнеру МС-21 увеличили подъёмную силу крыла

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации увеличили подъемную силу крыла российского авиалайнера МС-21. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

В ОАК разработали новую конструкцию закрылка крыла МС-21, тем самым полностью избавившись от иностранных компонентов с заменой на отечественные. Кроме того, значительно улучшена аэродинамика самолета и увеличена подъемная сила крыла.

Закрылки нужны для взлета и посадки самолета, в этот момент они полностью выпущены и практически смыкаются, а во время полета между закрытыми закрылками образуется щель, пропускающая воздух и тем самым снижая подъемную силу крыла. Это больная тема всех самолетов, на западе эту проблему решили с помощью резиновой вставки, но ее приходится часто менять из-за постоянной деформации под давлением воздуха.

Источник изображения: topwar.ru

Наши специалисты разработали специальный подвижный элемент, закрывающий зазор между закрылками в режиме крейсерского полета. В режиме взлета и посадки он убирается и не мешает. Причем убирается без всяких дополнительных механизмов и приводов. Внедрение такого элемента в крыло улучшает аэродинамику МС-21 и позволяет экономить топливо.

На данный момент новый элемент крыла проходит испытания в составе полностью импортозамещенного лайнера МС-21-310.