Войти
Военное обозрение

Российскому авиалайнеру МС-21 увеличили подъёмную силу крыла

294
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации увеличили подъемную силу крыла российского авиалайнера МС-21. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

В ОАК разработали новую конструкцию закрылка крыла МС-21, тем самым полностью избавившись от иностранных компонентов с заменой на отечественные. Кроме того, значительно улучшена аэродинамика самолета и увеличена подъемная сила крыла.

Закрылки нужны для взлета и посадки самолета, в этот момент они полностью выпущены и практически смыкаются, а во время полета между закрытыми закрылками образуется щель, пропускающая воздух и тем самым снижая подъемную силу крыла. Это больная тема всех самолетов, на западе эту проблему решили с помощью резиновой вставки, но ее приходится часто менять из-за постоянной деформации под давлением воздуха.

Источник изображения: topwar.ru

Наши специалисты разработали специальный подвижный элемент, закрывающий зазор между закрылками в режиме крейсерского полета. В режиме взлета и посадки он убирается и не мешает. Причем убирается без всяких дополнительных механизмов и приводов. Внедрение такого элемента в крыло улучшает аэродинамику МС-21 и позволяет экономить топливо.

На данный момент новый элемент крыла проходит испытания в составе полностью импортозамещенного лайнера МС-21-310.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
Ростех
Проекты
МС-21
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
