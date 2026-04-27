Китай допустит первых иностранных космонавтов на свою орбитальную станцию

Китай назвал имена первых иностранных космонавтов, которым он доверит работу на своей орбитальная космической станции CSS.

Это два пакистанских гражданина - Мухаммад Зишан Али и Хуррам Дауд.

Как пишет китайская пресса, такой выбор говорит о значительном углублении сотрудничества между Пекином и Исламабадом, теперь – и в плане освоения космоса.

Начиная с 2023 года, Пекин заявлял о готовности принимать на борт CSS иностранных космонавтов, однако официальный отбор конкретных кандидатов состоялся только сейчас. На данный момент ни один иностранец на китайской орбитальной станции не был.

По данным китайского аэрокосмического агентства CMSA, оба пакистанских кандидата в ближайшее время прибудут в Китай, где пройдут полный курс обучения в качестве космонавтов (тайконавтов, как их называют китайцы) дублирующего состава. Программа подготовки включит в себя теоретические занятия, тренажерную отработку систем CSS, тренировки на выживание в экстремальных условиях, а также интенсивные курсы китайского языка, необходимого для работы на станции.

Представитель агентства на брифинге:

Китай и Пакистан связывают узы железной дружбы. Совместное освоение космоса - это естественное продолжение нашего стратегического партнерства, на которое не влияют политические ветры.

После того как оба кандидата завершат необходимую подготовку и сдадут серию квалификационных экзаменов и медицинских оценок, будет выбран один из них. Отобранный космонавт отправится на CSS в качестве специалиста по полезной нагрузке в составе одной из будущих экспедиций.