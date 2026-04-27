Спущено на воду судно обеспечения водолазных работ для ВМС Испании

ЦАМТО, 24 апреля. На верфи испанской частной судостроительной компании Freire Shipyard в Виго состоялась церемония спуска на воду нового судна обеспечения водолазных работ (A22) Proserpina, предназначенного для ВМС Испании.

Как предполагается, судно со стальным корпусом будет применяться для поддержки функционирования Военной школы водолазов ВМС Испании (Escuela Militar de Buceo – EMB), начиная от применения в ходе обучения и заканчивая проведением обследований, инспекций и мероприятий по оказанию технической помощи. Как предполагается, судно Proserpina будет в основном применяться в прибрежной зоне.

Длина судна составляет 32,9 м, максимальная ширина – 9 м, экипаж – 15 человек, скорость – до 12 узлов, дальность хода – 500 морских миль.

Особенностью судна является система динамического позиционирования, которая позволит с высокой точностью удерживаться на месте во время погружений и подводных работ в местах, где постановка на якорь нецелесообразна. Энергетическая установка Proserpina выполнена с учетом оптимизации расхода топлива и сокращения выбросов в атмосферу.

Для выполнения работ под водой судно будет оснащено ГАС бокового обзора (SBL), автономными и дистанционно управляемыми подводными аппаратами, способными достигать глубин до 900 м. Судно получит барокамеру и водолазный колокол, что позволит проводить глубоководные погружения и подводные работы на глубине до 90 м.

Контракт на поставку судна обеспечения водолазных работ командование логистики ВМС Испании заключило с Freire Shipyard в декабре 2024 года. Закладка киля корабля состоялась в ноябре 2025 года. Передача судна ВМС Испании запланирована на конец этого года.

Поставка судна Proserpina позволит повысить эффективность и безопасность водолазных работ, проводимых испанским флотом. Судно также должно повысить защиту важных объектов подводной инфраструктуры, включая коммуникационные кабели и трубопроводы.