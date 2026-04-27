ЦАМТО: ОБТ "Леопард-2" не предназначен для реальной войны

ЦАМТО, 24 апреля. Боевые действия на Украине и ход СВО анализируются как непосредственно вовлеченными в конфликт министерствами обороны ряда стран, так и ведущими профильными think tanks, экспертами и аналитиками.

В том числе, анализ ведется через призму опыта боевого применения тех или иных видов ВиВТ.

В этом плане представляют безусловный интерес документы бундесвера, а также утечки в ведущих европейских СМИ с оценками эффективности немецкой боевой техники, переданной вооруженным силам Украины (ВСУ).

Серьезные недостатки вооружения и военной техники разработки и производства Федеративной Республики Германии, вскрывшиеся в ходе боевых действий на Украине, ведут к снижению их привлекательности на международном оружейном рынке. Такой вывод можно сделать по публикациям в западной прессе, включая материалы в газетах The Telegraph и Suddeutsche Zeitung.

Общий тон публикаций отражает все сильнее проявляющееся разочарование многих стран-членов Североатлантического альянса, традиционно ориентирующихся на немецкое оружие. Даже уже в самой Германии откровенно признают неспособность ВиВТ национального производства выдерживать накал современного боя с высокотехнологичным противником. Данное обстоятельство, безусловно, учитывается потенциальными иностранными заказчиками при выборе образцов вооружения для последующего приобретения.

Кроме того, негативное воздействие на представителей потенциальных стран-покупателей немецких ВиВТ оказала демонстрация трофейного западного оружия, захваченного в зоне специальной военной операции, на международном военно-техническом форуме "Армия". В 2022-2023 гг. образцы западной техники, брошенные отступающими украинскими войсками, были показаны в специальном ангаре и на открытой площадке, а в 2024-м – демонстрировались на линейке перед выставочными павильонами в подмосковной Кубинке. Среди прочих трофейных экспонатов присутствовали германский танк "Леопард-2" и боевая машина пехоты "Мардер", подбитые в бою и доставшиеся Российской армии. Многочисленные иностранные военные делегации из стран Глобального Юга с удовольствием фотографировали подбитые изделия германского военно-промышленного комплекса.

Между тем эта и другая продукция оборонных концернов ФРГ конкурирует с российской техникой на ряде оружейных рынков стран развивающегося мира. А практика показывает, что потенциальные покупатели предпочитают приобретать ту военную технику, которая наилучшим образом проявила себя в обстановке реального боя.

Беспристрастное сравнение современной немецкой и российской военной техники провела специальная военная операция на Украине. Она показала, что русское оружие эффективно сбалансировано по основным параметрам, надежнее в бою, проще в эксплуатации, отличается лучшей ремонтопригодностью.

Засекреченный протокол дал утечку

Подробности о слабых местах основного боевого танка (ОБТ) "Леопард-2", до недавнего времени неизменно заносившегося западными экспертами в список лучших мировых образцов бронетехники, привело британское издание The Telegraph. В своей публикации в апреле 2025-го оно утверждает: "Немецкие танки беззащитны перед беспилотниками, а ремонтировать их вблизи линии фронта невозможно из-за чрезмерно сложной конструкции". Оценив реальные возможности "Леопардов" на основе собственного негативного опыта, вооруженные силы Украины отказались от их применения на острие атаки, предпочтя дальнейшее использование лишь в качестве мобильных артиллерийских установок.

Публикация в The Telegraph указывает на недостаточную защищенность "Леопардов" от атак из верхней полусферы, выполняемых дешевыми дронами-камикадзе, которые тысячами применяются на линии боевого соприкосновения. При этом ссылка делается на "засекреченный протокол совещания германского военного атташе в Киеве с военнослужащими бундесвера".

Первая партия из 18 ОБТ "Леопард-2" была передана Украине весной 2023 года. Практически одновременно ВСУ получили в свое распоряжение небольшое число американских танков M1 Abrams и британских Challenger II. Все они с разной степенью интенсивности применялись в ходе так называемого "осеннего контрнаступления" 2023 года, завершившегося для Киева полным провалом. "Танки "Леопард-2", как и другие, оказались уязвимыми к ударам беспилотников", – отмечается в указанной публикации.

Поврежденные огнем российской авиации и БПЛА немецкие "Леопарды" не удалось отремонтировать и восстановить в полевых условиях. Поэтому пришлось их эвакуировать в глубокий тыл, а затем транспортировать на Западную Украину и далее – в Польшу, где размещены ремонтные заводы лучшей оснащенности.

"Танк "Леопард-2" был спроектирован немецкими конструкторами, слабо представляющими, что такое современная война, – комментируют ситуацию неправительственные аналитики ФРГ, – поэтому они чрезмерно его усложнили".

Военнослужащие Бундесвера свидетельствуют

Конечно, объяснить жесткость оценок танков "Леопард-2" на страницах The Telegraph и других британских газет можно хитросплетениями конкурентной борьбы за потенциальные рынки сбыта между английскими и немецкими производителями бронетанковой техники. А как в таком случае быть с мнением СМИ ФРГ о продукции собственных оборонных концернов?

Характерный пример негативной оценки ВиВТ немецкой разработки и производства дают газета Suddeutsche Zeitung и телекомпания WDR. Они ссылаются на секретные документы аппарата военного атташе при посольстве ФРГ на Украине. Основные содержащиеся в нем выводы стали известны СМИ после того, как к ним попала стенограмма лекции, прочитанной заместителем военного атташе при посольстве Германии в Киеве перед слушателями унтер-офицерской школы Сухопутных войск бундесвера в Деличе (Саксония). Там в январе 2025 года около двухсот военнослужащих боевых частей ознакомились с содержанием упомянутого документа.

Как следует из вышеприведенного источника, большинство образцов немецкого вооружения и военной техники, предназначенных для Сухопутных войск, можно лишь ограниченно использовать на современном поле боя. Среди проблемных причин называется завышенная стоимость боеприпасов, уязвимость техники к огневому воздействию противника и сложность ее ремонта в полевых условиях.

К тому же, по мнению Suddeutsche Zeitung, украинские военнослужащие не обладают достаточной профессиональной подготовкой и опытом для эксплуатации современной военной техники западного производства. В особенности немецкой, которая традиционно отличается высокой сложностью конструкции, требующей особой квалификации экипажа.

В поле критики, в частности, попал ЗРК IRIS-T. Он представляет собой высокотехнологичный комплекс ПВО, способный бороться со всеми типами средств воздушного нападения, включая малозаметные низколетящие крылатые ракеты. Однако высокая стоимость зенитных управляемых ракет и их малое количество не позволяют расчетам ВСУ полноценным образом участвовать в отражениях массированных налетов российской авиации, КРВБ и КРМБ, а также БПЛА. "Сложная техника остается недоиспользуемой", – констатирует Suddeutsche Zeitung.

Следующий пример – самоходная артиллерийская установка (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Начиная с 1995 года эта 56-тонная машина выпущена в количестве 425 единиц, ее серийное производство продолжается. Дороговизна и слишком сложная конструкция стали причиной того, что за пределами Европы подобную военную технику приобрел только Катар (12 единиц). Первое боевое использование PzH 2000 состоялось в Афганистане, где механизмы немецких гаубиц выходили из строя в результате попадания пыли. Чтобы добиться заданной точности огня, боевым расчетам приходилось некоторое время перед стрельбой "отстаивать" Panzerhaubitze 2000 в тени в условиях неблагоприятного жаркого климата. А в других случаях стволу требовался предварительный прогрев, иначе автоматика работала некорректно. Отмечались боевые повреждения PzH 2000 от минометного огня противника, для защиты от которого пришлось срочно обеспечить дополнительное бронирование крыши башни.

Предпринятые меры оказались недостаточными, что стало ясно уже в ходе специальной военной операции на Украине. Там российские подразделения активно ведут контрбатарейную борьбу, применяют РСЗО, ударные дроны и другие современные средства поражения. Газета Suddeutsche Zeitung отмечает: "Panzerhaubitze 2000 характеризуется столь высокой уязвимостью, что ее пригодность к участию в боевых действиях подвергается серьезным сомнениям".

САУ Panzerhaubitze 2000 стала первой среди тяжелых вооружений в арсенале ВСУ. Не прошло и нескольких месяцев с начала СВО, как Германия и Нидерланды передали киевскому режиму 12 таких самоходных гаубиц. Вскоре обнаружилось, что они не выдерживают интенсивной стрельбы: вместо расчетных ста выстрелов в сутки украинские артиллеристы производили их гораздо больше. При такой интенсивности механизмы подачи снарядов PzH 2000 быстро выходили из строя, а они подлежат ремонту только в заводских условиях. Ввиду выявленных недостатков Украина отказалась от ранее обговоренного контракта на 100 таких САУ. Поэтому все дальнейшие поставки указанной техники велись только в виде безвозмездной военной помощи от стран НАТО.

"Оперативная ценность современной и сложной тяжелой военной техники низка, если войска не могут проводить ремонт на месте, – резюмирует Suddeutsche Zeitung. – Едва ли какая-либо немецкая система вооружения полностью пригодна для боевых действий".

Весьма примечательно, что Министерство обороны ФРГ отказалось давать какие-либо комментарии по приведенным фактам и лишь сообщило представителям СМИ: "Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по всем поставленным системам вооружений, вариантам ремонта и поставкам запасных частей, а также боеприпасов".

Слабая пушка и тонкая броня

Высокие потери бронетехники, понесенные ВСУ в ходе боевых действий против ВС РФ, европейские члены НАТО предложили компенсировать поставкой старых танков "Леопард-1". Они выпускались с 1964 по 1984 гг. на мощностях концерна KraussMaffei, всего было изготовлено 4744 ОБТ и 1741 бронемашина на таком же шасси. Поначалу "Леопарды" данной серии поставлялись только европейским странам НАТО: Бельгии, Нидерландам, Норвегии и Дании, а Италия (силами фирмы OTO Melara) собирала их по лицензии. Ближе к завершению выпуска танки "Леопард-1" поставлялись Канаде, Австрии, Греции и Турции. Причем последние два государства также получили большое число старых танков, снятых с вооружения более богатых стран-членов Североатлантического альянса.

С началом XXI века танки "Леопард-1" перестали считаться ценными боевыми машинами, и европейцы по дешевке продавали их в Бразилию и Чили. Решение о поставке подобной техники Украине было принято в феврале 2023 года. Вскоре выяснилось, что после снятия с вооружения бундесвера эти танки долгое время хранились под открытым небом. Итог: многие пришли в негодность, другие оказались собственностью коммерческих организаций (как потенциальный металлолом). Поэтому первоначальный план по передаче ВСУ 178 ОБТ "Леопард-1" неоднократно корректировался. Пришлось составлять сводный график перепродажи годных к восстановлению машин от одной фирмы – другой. С тем, чтобы, в конечном итоге, они оказались на заводе концерна Rheinmetall для прохождения капитального ремонта.

Более-менее подходящей для условий современного боя считается модификация "Леопард-1A5". Под нее переделывались танки старого образца в период с 1987 по 2001 гг. От предыдущих модификаций "пятая" отличается в лучшую сторону системой управления огнем с лазерным прицелом-дальномером и баллистическим вычислителем.

Поставка первых таких машин на Украину датируется летом 2023 года, они приняли участие в "осеннем контрнаступлении" ВСУ на запорожском участке фронта. По состоянию на начало 2025 года, ВСУ получили 103 танка данного типа, не считая учебных и инженерных машин на общей платформе. Не менее десяти таких танков было уничтожено в боях, еще несколько повреждено и брошено украинскими экипажами.

Проводить серьезную модернизацию старых танков не позволяет шасси. Первые машины имели массу 40 тонн, модификация "Леопард-1A5" весит 43 тонны. Это тот предел, за которым танк, оснащенный дизелем MTU мощностью 820 л.с., сильно теряет в подвижности и маневренности.

Конструктивная защита танка "Леопард-1" (толщина брони передней части корпуса составляет 70 мм) оказалась недостаточной. Поэтому военнослужащие танковых бригад ВСУ устанавливают поверх корпуса и башни блоки еще советской динамической защиты "Контакт-1". Потяжелевшая машина годится для использования разве что в качестве мобильной артиллерийской установки. Но и в этой роли она серьезно уступает "Леопарду-2", поскольку имеет нарезную пушку калибра 105 мм против гладкоствольного орудия калибра 120 мм. Большинство российских танков в зоне СВО имеют 125-мм пушку, что дает им преимущество. А пушка/пусковая установка на Т-90М позволяет применять управляемые боеприпасы с дальностью поражения свыше 5 км.

Не оправдавшие доверия

Согласно планам киевского режима, ударную силу "осеннего контрнаступления ВСУ" 2023 года на запорожском участке фронта должны были составить ОБТ, полученные от стран НАТО. Поставки танков "Леопард-2" велись с февраля 2023-го из наличия армий Польши (14 ед.), Португалии (3 ед.), Испании и Швеции (по 10 ед.), Норвегии и Канады (по 8 ед.), затем – Нидерландов и Дании (14 ед.). Германия предоставила 18 собственных танков плюс необходимые инженерные машины для формирования полноценного танкового батальона.

Однако первое же появление на линии боевого соприкосновения показало, что "Леопард-2" теряет боеспособность в условиях активного противодействия со стороны частей и подразделений ВС РФ. По пути к линии фронта танки подрывались на заграждениях, выставленных российской системой дистанционного минирования "Земледелие". Другие были поражены противотанковыми ракетами с вертолетов Ми-28, Ка-52, Ми-35М. Добравшиеся до российских оборонительных позиций "Леопарды" поражались гранатометными выстрелами, противотанковыми управляемыми ракетами, а также огнем танков и артиллерии ВС РФ.

По оценке, в начале 2025 года ВСУ располагали в общей сложности 100 танками семейства "Леопард-2" нескольких модификаций, включая А4, А5 и А6. Параллельно для ВСУ шли поставки боевых машин пехоты Marder, причем к началу "контрнаступления" осенью 2023 года украинские части обладали примерно 100 такими БМП. Всего из наличия бундесвера для ВСУ было передано 20 единиц, фирмой Rheinmetall – 140 ед. и еще 25 ед. обещано к поставке. Согласно подсчетам, свыше 40 немецких БМП уничтожено, повреждено и брошено украинскими экипажами. Данные факты свидетельствуют о том, что Marder оказалась весьма уязвимой к огневому воздействию с воздуха и к огню российских противотанковых средств.

Согласно источникам в бундесвере, по надежности и ремонтопригодности БМП Marder показала себя несколько лучше немецких танков. А самым приличным приобретением ВСУ "по немецкой линии" считаются самоходные зенитные установки Gepard, вооруженные парой скорострельных автоматических пушек калибра 35 мм. Но и здесь не обошлось без проблем, причем главной оказались снаряды к пушкам Oerlikon. Они разработаны Швейцарией, правительство которой отказалось выдавать разрешение на реэкспорт боеприпасов. Поэтому странам НАТО пришлось самим осваивать выпуск таких снарядов, сначала на заводе в Норвегии, а затем – на новом производстве концерна Rheinmetall.

Потребности ВСУ оказались весьма значительными, поскольку за одну минуту непрерывной стрельбы "Гепард" выпускает 1100 снарядов. На самом деле, из-за полного израсходования боекомплекта ЗСУ, перерыв наступает после 35 секунд огня (за это время каждая пушка выпускает по 640 снарядов). Украинские боевые расчеты жалуются, что из-за плохо продуманной схемы пополнения боекомплекта полная перезарядка "Гепарда" занимает полтора часа.

Разработанный еще в семидесятые годы прошлого столетия "Гепард" давно снят с вооружения стран НАТО (за исключением Румынии). Пришлось выкупать 60 машин, проданных ранее Катару (по цене, вдвое превосходящей поставочную), и еще столько же – у Иордании.

К недостаткам "Гепарда" относят большую массу (47,5 тонн), плохо сочетающуюся с возможностями шасси, заимствованного у ОБТ "Леопард-1" (напомним, что тот в зависимости от модификации весит 40-43 тонны). Для обеспечения электричеством систем радиолокации и ведения огня пришлось установить вспомогательный двигатель мощностью 90 л.с.

Относительно условий боевого применения на Украине "Гепарду" повезло больше, чем другим образцам немецкой бронетехники. Подавляющее большинство подобных ЗСУ размещено не на фронте, а задействовано в системе ПВО украинских тыловых объектов. Некоторое время это было несомненным преимуществом, влиявшим на выживаемость в ходе вооруженного конфликта высокой интенсивности. Однако по мере накопления информации об особенностях боевого применения немецких ЗСУ Российская армия овладела методами активного противодействия. В последнее время все чаще отмечается уничтожение "Гепардов" специальными дронами-камикадзе, автоматически отыскивающими цель по характерным признакам.

Рыночный эффект

Уже отмечалось, что серьезные недостатки ВиВТ, выпущенных в Германии, вскрывшиеся в ходе боевых действий на Украине, ведут к снижению их привлекательности на мировом оружейном рынке. По мнению немецких экспертов и аналитиков, "украинский опыт бьет по больному". Ведь низкая боевая эффективность "Леопардов", "Мардеров" и "Гепардов" заставляет потенциальных стран-покупателей искать альтернативы немецкому оружию. Поэтому их взор все чаще обращается к российским образцам вооружения, показавшим себя с самой лучшей стороны в ходе боевых действий на Украине.

В интервью журналу "Разведчик" (издается Службой внешней разведки России) генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, характеризуя немецкий танк "Леопард-2" (по данным Минобороны РФ, в качестве трофеев были захвачены Leopard 2A4 и Leopard 2A6), рассказал, что российские специалисты не смогли обнаружить в нем прорывных конструкторских решений, которые "могли бы применить у себя".

Отмечаются следующие основные преимущества российской бронетехники над немецкой. Это, прежде всего, лучшая сбалансированность боевых свойств (огневая мощь, защищенность и подвижность). Например, российские танки Т-90 новых модификаций на 15-20 тонн легче западных аналогов, при этом обладают более мощной и эффективной бронезащитой; кроме того, они вооружены пушкой большего калибра (125 мм против 120 мм или 105 мм у "Леопардов"). С учетом комплекта дополнительной защиты верхней полусферы, других пассивных и активных средств противодействия, разработанных на основе опыта СВО, танк Т-90М представляет собой весьма сложную цель для поражения на поле боя.

На Т-90М установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое, включая комплекс дополнительной защиты от дронов.

Танк Т-90М обладает техническими возможностями и боевой мощью машины XXI века: всеракурсной защитой, мощными, надежными трансмиссией и двигателем. Высокоавтоматизированный боевой модуль оборудован мультиспектральным прицелом наводчика и панорамным прицелом командира. Это дает возможность командиру не только получить детальную информацию о ситуации, но и управлять вооружением боевой машины.

По своей компоновке Т-90М – самый продвинутый танк в мире. Его шасси универсально, что делает Т-90 самой популярной на сегодняшний день базой для производства других машин. На этой платформе создано большое количество спецтехники, среди которой универсальная бронированная инженерная машина УБИМ, ИМР-3М, БМР-3М, БРЭМ-1М, боевая машина поддержки танков БМПТ, ТОС-1А, "Солнцепек" и другие. На их примере наглядно демонстрируется уникальность и универсальность базы Т-72 и Т-90. Она имеет огромные резервы для модернизации, используется в самых разнообразных целях и позволяет решать широкий спектр задач на современном поле боя.

УБИМ обладает возможностями бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ), инженерной машины разграждения (ИМР) и бронированной машины разминирования (БМР). Она обеспечит продвижение войск и выполнит инженерные работы даже в условиях огневого воздействия противника и на радиоактивно зараженной местности.

БМПТ не имеет аналогов в отечественном и зарубежном танкостроении по сочетанию огневой мощи и защищенности.

Не менее совершенна и созданная на базе Т-90 бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М. Ее унификация с базовым основным танком очень высокая. 1000-сильный двигатель – такой же, как и на Т-90М, – позволяет развивать скорость до 60 км в час. БРЭМ-1М легко преодолеет горку даже в 30 градусов с креном до 25 градусов. Она бронирована, что защищает экипаж при попадании снарядов или их осколков.

Главная задача БРЭМ-1М – техническое обеспечение, эвакуация аварийных машин из зоны действия огня противника и оказание помощи экипажам при ремонте и техническом обслуживании. От своевременной эвакуации поврежденных машин и их быстрого восстановления зависит успех проводимых военных операций.

БРЭМ-1М вооружена автономной зенитно-пулеметной установкой, оборудована приборами наблюдения для ведения технической разведки на поле боя.

Т-90М оснащен высокоточной многоканальной системой управления огнем, обеспечивающей эффективное поражение различных целей на больших дальностях днем и ночью, с места и в движении.

Также танк оснащен автоматизированной системой управления в тактическом звене, которая позволяет оперативно вести обмен данными о целях противника, выполняя целеуказание и целераспределение для их поражения, в том числе – в режиме стрельбы с закрытых огневых позиций.

Защита танка Т-90М реализована по модульному принципу, обеспечивая многоуровневую защиту, в том числе от массовых средств поражения типа FPV-дроны, а также обеспечивает высокий уровень выживаемости и ремонтопригодности.

С началом СВО в конструкцию российских танков было внесено свыше сотни изменений. Например, все машины оснащаются сетками против FPV-дронов и резиноармированной защитой. Дополнительную защиту получили корма, двигатель и моторно-трансмиссионный отсек танков. Также на технику ставятся средства снижения заметности, системы РЭБ для противодействия дронам.

"Танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года – это, можно сказать, две разные боевые машины. Например, если говорить про систему защиты, то она не предполагала многих вызовов, с которыми мы столкнулись буквально с первых дней СВО. Мгновенно были приняты соответствующие доработки, конструкторы трудились и днем и ночью, а заводчане оперативно вносили изменения в изделия, которые уже стояли на сборке в цехе", – отмечал генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех" Александр Потапов.

Еще одно преимущество Т-90М перед "Леопардом-2" – перетяжеленный немецкий танк не может пройти по многим мостам и имеет недостаточную проходимость на поле боя, особенно когда почва увлажнена естественными осадками.

Традиционно российские танки выгодно отличаются от западных более широкой номенклатурой боеприпасов, что позволяет им эффективно поражать расширенный список целей.

Для многих образцов российской бронетехники разработаны управляемые противотанковые ракеты, запускаемые из ствола пушки. Это позволяет достигать попадания в цель на дальности 5 км и более. Между тем подобные средства поражения на Западе не нашли широкого распространения.

Важно отметить, что опыт, полученный с учетом современных боевых действий, делает реальным обеспечение высочайшего уровня боеготовности бронетанковой техники. Боевые действия в зоне СВО против высокотехнологичного противника (ВСУ) повлекли существенную модернизацию танков Т-90, что только подтверждает их огромный потенциал технических возможностей. На вооружении армий десятков государств мира до сих пор находятся тысячи танков Т-72, Т-80 и Т-90 советского и российского производства, поставленные за последние пятьдесят лет. При наличии заинтересованности инозаказчиков российская сторона готова выполнить в интересах дружественных стран работы по модернизации такой техники, обеспечив сохранение ее боеготовности на современном уровне. Изделия могут быть модернизированы до уровня Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90МС, соответственно.

Между тем Минобороны Германии, да и НАТО в целом, как это не покажется удивительным, пока что не сделали никаких практических выводов из опыта боевых действий на Украине. Прибывшая для развертывания на постоянной основе в Литве техника 45-й танковой бригады бундесвера (танки "Леопард-2") оказалась вообще не оснащена элементарными средствами защиты даже от FPV-дронов, не говоря уже о средствах РЭБ.

Дальнейшее развитие и совершенствование российских танков тесно связано с опытом СВО, с учетом современной высокотехнологичной войны. Все это может оказаться важным для иностранных партнеров России по военно-техническому сотрудничеству.