WSJ: США потратят до шести лет на пополнение ракет, потраченных в Иране

Транспортно-пусковая установка MRC Typhon для ракет Standard SM-6 и Tomahawk
Источник изображения: © Фото : US Army / Darrell Ames

ЦАМТО, 24 апреля. Полное возмещение боеприпасов, в том числе крылатых ракет Tomahawk, потраченных США в Иране, может потребовать до шести лет.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

В новом аналитическом докладе Центра стратегических и международных исследований (CSIS), вышедшем во вторник, сказано, что США рискуют столкнуться с критической нехваткой высокоточных ракет в будущих масштабных столкновениях из-за истощения арсеналов в ходе конфликта с Ираном.

"США использовали более 1 тыс. ракет дальнего радиуса действия Tomahawk с начала войны против Ирана 28 февраля. Также были использованы от 1,5 до 2 тыс. важнейших ракет ПВО, включая THAAD, Patriot, перехватчики Standard Missile... Полное возмещение этих боеприпасов может занять до шести лет", – говорится в сообщении издания.

По данным газеты, американские чиновники опасаются, что нехватка ракет может повлиять на готовность США к возможному конфликту с Китаем.

  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Patriot ЗРК
THAAD
