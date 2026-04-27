Персидский сценарий

Военный историк Дмитрий Болтенков — о том, как попытка спасти заложников в Тегеране 1980 года повлияла на операции США 2026 года

46 лет назад, 24 апреля 1980 года была проведена одна из самых позорных операций в истории подразделений спецназначения США — провальная попытка спасти заложников в Тегеране. За прошедшее время американцы провели серьезную работу над ошибками. И это сказалось на операциях, проведенных уже в наше время.

Одним из результатов Исламской революции, победившей в 1979 году в Иране, стало резкое охлаждение отношений страны с США. Кульминацией стал захват студентами-поклонниками имама 4 ноября посольства Штатов в Тегеране с взятием 66 заложников.

США крайне возмутились, СМИ заявили, что это «объявление войны самой дипломатии». Началась разработка планов освобождения заложников.

К участию в операции привлекались все виды вооруженных сил США и ЦРУ. Первым этапом было прибытие бойцов спецназа отряда «Дельта» и рейнджеров, а также специалистов ВВС на шести транспортных самолетах типа C-130 «Геркулес» в точку «Пустыня 1» примерно в 320 км к юго-востоку от Тегерана. Одновременно туда прибыли восемь флотских вертолетов RH-53 «Си Сталион». В Аравийском море располагались две авианосные ударные группы, которые должны были поддержать операцию. Далее на «Пустыне 1» развертывалась передовая операционная база, вертолеты дозаправлялись и спецназ летел на точку «Пустыня 2», находившуюся в 80 км на восток от Тегерана. Туда прибывали раздобытые сотрудниками ЦРУ грузовики и фургоны, а также водители.

После этого, ночью, на второй день операции, группы прибывали в Тегеран. Местные силы ЦРУ в этот день должны были организовать выступления сторонников шаха, чтобы рассеять внимание сотрудников правоохранительных органов. «Дельта» штурмовала комплекс американского посольства, рейнджеры шли на штурм иранского МИД, где находились три заложника. Одновременно брался под контроль стадион «Амджади» рядом с посольством и авиабаза Манзарие в 100 км на юго-запад от Тегерана. Заложники со стадиона улетали на захваченную авиабазу. Туда прибывали два транспортных самолета C-141 «Старлифтер», которые должны были забрать заложников и бойцов и улететь, вертолеты подлежали взрыву.

Против этих мероприятий выступал госсекретарь Сайрус Вэнс, но все усилия дипломатов провалились, и 11 апреля был утвержден план операции, вошедшей в историю как «Орлиный коготь». Президент Картер шел на второй свой срок, и ему успешное спасение дипломатов принесло бы победу.

Операция началась 24 апреля. Первые самолеты с бойцами начали прибывать в «Пустыню 1» в 22:47 по местному времени в условиях полной темноты. Высадка и разгрузка самолетов прошла успешно, началось создание передовой операционной базы. Но дальше всё пошло не по плану. Во-первых, неожиданно появились свидетели — неподалеку проезжал гражданский рейсовый автобус. 44 человека были посажены в один из самолетов, их планировалось вывезти с собой и после окончания операции вернуть в Иран. Позже появился бензовоз, его взорвали, погиб один местный. Но с вертолетами начались проблемы. Один совершил аварийную посадку и был брошен, другой из-за проблем на борту вернулся обратно на авианосец. У еще одного вышла из строя гидравлическая система. Таким образом из восьми вертолетов осталось пять.

Тем временем на «Пустыне 1» пилоты и командиры подразделений переругались между собой. Полковник Кайл, командующий авиацией, позвонил генералу Воуту, отвечающему за всю операцию, и предложил ее отменить. Президент Картер подумал и согласился. Тем временем надо было заправить оставшиеся самолеты и вертолеты, для чего их следовало перегруппировать. В этих условиях — ночь и пыльная буря — произошло столкновение вертолета с самолетом, в результате погибли восемь человек. Попытка спасти тела и важные документы провалилась, и оставшиеся самолеты улетели обратно. Вертолеты же были брошены, иранцы освобождены.

Ни прилет, ни отлет американцев сначала не были замечены иранскими военными структурами. Через некоторое время место посадки было обнаружено властями. Захваченная авиатехника поступила на вооружение армии Ирана. Тела погибших удалось позже вернуть в США и торжественно похоронить.

Виновными в провале операции оказались разведка, взаимодействие разных структур, плохая погода. Да и сам план был крайне сложным. Иранские власти после этого рассредоточили заложников по всей стране, американцы же начали планировать вторую более сложную операцию «Достоверный Спорт». Но дипломаты смогли сделать свое дело.

Президент Джимми Картер с треском проиграл выборы 1980 года, его место занял Рональд Рейган. После его инаугурации оставшиеся на тот момент заложники были освобождены. Полковник Бэквит, командовавший спецназом на месте, подал в отставку. Отношения между Ираном и США были расторгнуты.

Американцы, проанализировав ситуацию, создали объединенное командование специальных операций USSOCOM, 160-й полк вертолетов, специально предназначенный для проведения операций ночью, и ряд других частей. Были усилены подготовка бойцов, на их вооружение поступили современные средства ведения боя и связи. Со временем пришел и опыт.

И вот теперь, спустя 46 лет, американцы демонстрируют свои результаты. В 2026 году были проведены две нашумевшие операции ССО США. Первой была «Абсолютная решимость», когда ночью 3 января бойцы спецназа совместно с вертолетчиками взяли в плен президента Венесуэлы Мадуро и его супругу. При этом американцы не понесли потерь в технике и было только 7 раненых бойцов.

Еще более впечатляющим стало спасение штурмана истребителя F-15E, сбитого 3 апреля над Ираном. Пилота вытащили сразу, но с оператором систем вооружения вышла накладка. Была разработана операция по его спасению.

Предварительно специалистами спецназа ВВС были обследованы возможные места посадки с помощью космических снимков и специального программного обеспечения. Оператор находился в горном массиве в районе города Исфахан, примерно в 380–400 км от границы с Кувейтом. На выбранную площадку приземлились два самолета MC-130J, на борту которых находились авиационные специалисты, медики и спецназовцы отрядов «Дельта» и «Морские Котики».

Одновременно силы ЦРУ проводили дезинформационные мероприятия. С самолетов были выгружены вертолеты MH-6M «Литл Берд», с которых осуществлялся поиск и спасение оператора. Была создана передовая база, ее охрану осуществляла «Дельта». «Морские котики» и спецназ ВВС отправились за штурманом. Через некоторое время его спасли. Однако самолеты застряли в грунте. Тогда прилетели более легкие самолеты, которые забрали порядка 100 человек.

Вся операция заняла порядка восьми часов. Оставшиеся самолеты и вертолеты были уничтожены. Тем временем авиация CША осуществляла блокаду района. Иран позже объявил о гибели семи своих бойцов. 5 апреля операция по спасению завершилась. Президент Трамп назвал ее «самой дерзкой операцией в истории США». Иран же не смог захватить офицера ВВС США и продемонстрировать его на телеэкранах.

Американцы также получили серьезный опыт проведения комплексных сверхсложных операций Сил специального назначения. Он в будущем может быть использован в следующих военных конфликтах с участием США.

Автор — военный эксперт

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора