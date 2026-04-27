Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана

Соединенные Штаты не будут использовать ядерное оружие на Ближнем Востоке, у американской армии имеется обычное оружие, которым она уже «разгромила» Иран. С таким заявлением выступил Дональд Трамп.

Президент США исключил применение любого ядерного оружия для ударов по Ирану, заявив, что американцам «это не нужно», они и так уже «победили». Таким образом Трамп отреагировал на вопрос журналиста, заданный после публикации некоторых западных изданий о том, что США якобы готовы к применению ЯО для окончательной победы над Ираном.

Нет. Нет, я бы не стал. Нам это не нужно. Зачем оно мне? Зачем задавать такой глупый вопрос? Зачем мне использовать ядерное оружие, когда мы полностью, самым обычным способом, разгромили их без него? Нет, я бы не стал его использовать. Нельзя позволять кому бы то ни было использовать ядерное оружие.

В продолжении темы ядерного оружия Трамп в очередной раз заявил, что США якобы лишили Иран «ядерной бомбы». По его словам, перспективы роста мировых цен на нефть его пугают меньше, чем наличие ядерного оружия у Ирана. В первом случае «нет ничего страшного», просто вырастут цены на заправках, а во втором Иран может уничтожить Израиль и весь Ближний Восток.

Нет ничего хуже ядерного оружия, которое уничтожает один или два твоих города, нет ничего хуже ядерного оружия, которое уничтожит Ближний Восток, включая Израиль, нет ничего хуже Европы, атакованной людьми, у которых есть ракеты, способные достичь Европы.