Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана

Источник изображения: topwar.ru
Соединенные Штаты не будут использовать ядерное оружие на Ближнем Востоке, у американской армии имеется обычное оружие, которым она уже «разгромила» Иран. С таким заявлением выступил Дональд Трамп.
Президент США исключил применение любого ядерного оружия для ударов по Ирану, заявив, что американцам «это не нужно», они и так уже «победили». Таким образом Трамп отреагировал на вопрос журналиста, заданный после публикации некоторых западных изданий о том, что США якобы готовы к применению ЯО для окончательной победы над Ираном.
В продолжении темы ядерного оружия Трамп в очередной раз заявил, что США якобы лишили Иран «ядерной бомбы». По его словам, перспективы роста мировых цен на нефть его пугают меньше, чем наличие ядерного оружия у Ирана. В первом случае «нет ничего страшного», просто вырастут цены на заправках, а во втором Иран может уничтожить Израиль и весь Ближний Восток.