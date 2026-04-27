«Настоящий мировой прорыв»: показан 155-мм снаряд Sceptre с жидкостным ПВРД

Источник изображения: topwar.ru

В рамках разработки дальнобойных снарядов западные исследования сконцентрировались вокруг создания боеприпасов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями. При этом для их питания используется твёрдое топливо. Жидкостное слишком капризно для «жёсткого» мира артиллерии: главная проблема – динамический удар: в момент выстрела снаряд испытывает перегрузку в тысячи g, жидкость ведёт себя как тяжёлый молот, мгновенно разрушая перегородки и форсунки.

Но имеется значительный потенциал: жидкое топливо позволяет более гибко управлять тягой двигателя, что помогает точнее корректировать дальность полёта снаряда.

Американская компания Tiberius Aerospace сообщила, что провела огневые испытания 155-мм снаряда TRBM 155HG Sceptre («Скипетр») с жидкостным ПВРД, опубликовав соответствующее видео. На нём запечатлён отстрел снаряда (вслед за ним движется поддон) и работа установленного на него двигателя. Разработчик отметил по этому поводу:

Ключевым этапом этих испытаний стал успешный запуск жидкостного ПВРД после воздействия стартовых перегрузок порядка 18 тыс. g, а также подтверждение стабильной динамики полёта и управляемого вращения снаряда.

Разработчик заявил, что данное тестирование стало «настоящим мировым прорывом», отметив, что он переходит к крупным полигонным испытаниям.

О разработке Sceptre стало известно в мае 2025 года. Заявляется, что длина снаряда составляет 1,55 м, масса при выстреле 47,5 кг, из которых 5,2 кг приходится на БЧ (также может оснащаться бронебойным наконечником из вольфрамового сплава для повышения пробивной способности), максимальная дальность огня 140-160 км, скорость на начальном этапе около 3,5 Мах (4290 км/ч), рабочая высота более 19,8 тыс. м («превышает типичную дистанцию действия средств РЭБ»). Приданный ему ПВРД может работать на различных видах топлива – дизеле и авиационном марок JP-4 и JP-8. ИНС и GPS обеспечивают КВО 3,5 м.

Sceptre может применяться из любого 155-мм орудия, без необходимости внесения каких-либо дополнительных модификаций. Стоимость Sceptre будет составлять около $52 тыс. без учёта БЧ, топлива и детонатора. Для примера, управляемый снаряд M982 Excalibur в 2023 году стоил до $178 тыс.