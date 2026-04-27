7-тонный беспилотник "Гром" может стать "ведомым" Су-34 и Су-57

В настоящее время ведущие авиационные державы разрабатывают крупные беспилотники, которые должны стать "верными ведомыми" - помощниками пилотируемых боевых самолетов. Такие разработки ведутся и в России. Например, С-70 "Охотник".

Представлялись у нас аппараты и поменьше. Это БПЛА "Гром". Напомним его характеристики. Он имеет взлетную массу семь тонн. Полезная же нагрузка составляет - две тонны. Максимальная скорость до 1000, а крейсерская скорость - 800 километров в час. Практический потолок - 12000 метров. Дальность - 800 км.

На шести точках подвески могут крепиться различные типы авиационного вооружения - бомбы и ракеты.

Как отмечалось, во время выполнения боевых задач "Гром" будет взаимодействовать с истребителем-бомбардировщиком Су-34 и самолетом пятого поколения Су-57. При этом сам беспилотник сможет координировать действия других дронов, размером поменьше, способных атаковать роем из десяти единиц.

По мнению военных экспертов, уже в ближайшие годы БПЛА подобного типа станут непременным атрибутом большинства военно-воздушных сил мира, и уже в следующем десятилетии они встретятся в ходе будущих вооруженных конфликтов.

Алексей Брусилов