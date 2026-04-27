Продление срока эксплуатации американских ядерных крылатых ракет AGM-86B до середины 2030-х годов

Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы США реализуют программу технического обновления стратегических крылатых ракет AGM-86B, рассчитывая сохранить этот элемент ядерной триады в боеготовом состоянии еще примерно на десять лет. Данное решение продиктовано необходимостью поддержания авиационной составляющей сил сдерживания на период до постановки на вооружение перспективных ракет большой дальности LRSO.

Изначально предполагалось, что ракеты AGM-86B, развернутые на вооружении с начала 1980-х годов, будут постепенно выводиться из эксплуатации. Однако текущие планы предусматривают заключение прямого контракта с корпорацией Boeing для проведения модернизационных работ, которые позволят сохранить оперативный потенциал этих боеприпасов ориентировочно до середины следующего десятилетия. Основное внимание в рамках программы уделяется полной замене или перепроектированию ключевых подсистем, включая навигационный комплекс, аппаратуру наведения и блоки управления полетом, с целью приведения их характеристик в соответствие с современными эксплуатационными требованиями.

Продление сроков службы ракет AGM-86B напрямую связано с состоянием парка их носителей — стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress. На сегодняшний день данные ракеты остаются единственным типом ядерных крылатых ракет воздушного базирования, доступным для применения с американских тяжелых бомбардировщиков. Модернизация ракетного арсенала проводится параллельно с обновлением силовых установок и бортового оборудования самих самолетов B-52, что в совокупности призвано обеспечить функционирование этого авиационно-ракетного комплекса вплоть до 2040-х годов.

Фактическое решение о продлении ресурса AGM-86B отражает необходимость заполнения временной паузы до момента развертывания новых систем LRSO. Такой подход, хотя и позволяет избежать образования оперативного пробела в стратегических силах, вместе с тем указывает на определенные задержки в реализации программ создания вооружений следующего поколения. Поддержание боеготовности платформ, чей проектный возраст уже превысил сорок лет, требует выделения значительных средств на инженерно-техническую поддержку и сопряжено с ростом издержек на обслуживание устаревающей электронной компонентной базы, производство которой постепенно сворачивается.

Тем не менее в рамках действующей ядерной стратегии Вашингтона обновленные ракеты AGM-86B продолжат выполнять функцию одного из инструментов глобального сдерживания, обеспечивая переходный период к более современным образцам вооружения. Проводимая корпорацией Boeing техническая ревизия арсенала нацелена исключительно на сохранение достигнутого ранее уровня надежности и не предполагает значительного расширения боевых возможностей данных ракет.