ВСУ показали поражение «Гераней» дронами-перехватчиками с самолёта Ан-28

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ опубликовали видеозапись с бывшего пассажирского самолёта Ан-28, переоборудованного в «авиаматку» для поражения российских беспилотников.

На консоли крыла были установлены пилоны, на которых размещены БПЛА-перехватчики P1-Sun и Merops AS-3 Surveyor. Сам борт, имея собственные сенсоры, отвечает за обнаружение «Гераней», с него же осуществляется управление перехватчиками. Ранее этот самолёт был оборудован шестиствольным пулемётом M134 Minigun для борьбы с угрозой со стороны дронов.

В западной прессе отмечается по этому поводу:

Ан-28 – это не истребитель. Он никогда не предназначался для перехвата. Украина не ждёт появления специально разработанных платформ. Она берёт то, что есть, модифицирует и использует в боевых действиях.

Как указывается, P1-Sun, специально разработанный для борьбы с Shahed, при запуске с воздушной платформы получает преимущество в высоте, увеличивается время нахождения в зоне патрулирования. Merops AS-3 Surveyor представляет собой более продвинутый и дорогой вариант.

Ранее западные обозреватели постоянно указывали на непропорциональный размен дорогостоящих зенитных ракет на «Герани». Теперь отмечается, что благодаря использованию Ан-28 в качестве перехватчика чаша весов может склониться в пользу ВСУ.