МГИМО и Ростех усилят подготовку специалистов в сфере экспорта высоких технологий

158
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Новое соглашение о стратегическом сотрудничестве подписали глава Госкорпорации Сергей Чемезов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов

Госкорпорация Ростех и МГИМО МИД России заключили новое соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предусматривает усиление программ подготовки менеджмента в сфере военно-технического сотрудничества с другими государствами, а также вхождение вуза в пилотный проект Минобрнауки России по развитию производственной аспирантуры с участием Корпорации.

Соглашение подписали генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Сотрудничество предусматривает трансформацию программ подготовки в области ВТС с учетом меняющихся технологических трендов, геополитических реалий и новой Стратегии развития Корпорации до 2036 года, среди ключевых целей которой — второе место России на мировом оружейном рынке.

Программы подготовки специалистов будут усилены дисциплинами инженерного и оборонного профилей. В преподавании планируется задействовать специалистов промышленных предприятий, представителей ведущих технических и военных вузов, в том числе Военного университета им. Князя Александра Невского, Военной академии Генерального штаба ВС РФ, 46 ЦНИИ Минобороны России, РТУ МИРЭА, МГТУ им. Н.Э. Баумана и др. Отдельный акцент в соглашении сделан на обучении профильных специалистов для стран-партнеров, работающих с российской оборонной продукцией.

«Опыт и научно-исследовательские работы МГИМО помогают Корпорации в развитии экспортных отношений со странами ОДКБ, БРИКС, ШОС, а также с партнерами в Азии, Африке и Латинской Америке. Здесь готовят дипломатов, профессиональных переговорщиков, юристов-международников, специалистов в области международной торговли и контрактной деятельности. Сотрудничество вуза и промышленности позволяет знакомить студентов с реальной практикой, передовыми достижениями науки и техники, мировыми конкурентами, а также нашей продукцией, востребованной в других армиях мира. То есть к моменту окончания учебы из стен МГИМО выходят специалисты, не только хорошо подкованные теоретически, но и практически готовые продвигать российские технологии на внешних рынках. Это особенно важно сейчас. Ведь несмотря на санкции Россия наращивает темпы экспорта и по объемам ВТС нацелена быть второй в мире», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Стороны договорились развивать целевое обучение и карьерные траектории студентов и выпускников под запросы Ростеха, а также организовывать для них стажировки, практику и наставничество на предприятиях Корпорации. Отдельное внимание в образовательных программах будет уделено практическому освоению современных цифровых технологий.

В соответствии с соглашением институт также примет участие в пилотном проекте развития производственной аспирантуры на базе профильной кафедры международного военно-технического сотрудничества и высоких технологий. Индустриальными партнерами выступят компании Корпорации — «Рособоронэкспорт», «Швабе», Объединенная двигателестроительная корпорация и «Высокоточные комплексы». Аспиранты будут выполнять исследования под реальные задачи Корпорации, представители Ростеха войдут в состав диссертационных советов.

Производственная аспирантура — это совместный проект Минобрнауки России и Ростеха, который стартовал в 2025 году. В нем участвуют предприятия Госкорпорации и ведущие вузы, в том числе МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и др. Темы исследований формируются по запросу промышленности, а у каждого аспиранта есть наставники как от вуза, так и от предприятия. Такой подход позволяет проводить научные исследования непосредственно на производстве и быстро внедрять новации.

В первых потоках аспирантов преобладают проекты в авиации, приборостроении, микроэлектронике. Участие в проекте социально-гуманитарных вузов наряду с инженерно-техническими позволяет готовить кадры с междисциплинарными компетенциями и расширять возможности сотрудничества в сферах управления, права и коммуникаций.

«За годы совместной работы нам удалось выстроить полноценную систему подготовки специалистов в сфере международного технического сотрудничества. В ближайших планах — усилить образовательные программы с учетом технологических и геополитических изменений, расширить участие индустриальных партнеров в учебном процессе и создать дополнительные возможности для практической подготовки студентов и аспирантов. Речь идет о подготовке специалистов, обладающих не только глубокими знаниями в области международных отношений, права, экономики, но и пониманием инженерной и технологической составляющей современной промышленности. Уверен, наши инициативы, включая производственную аспирантуру и практико-ориентированные форматы обучения, позволят внести значимый вклад в развитие высокотехнологичного сотрудничества России с зарубежными партнерами», — отметил ректор МГИМО, академик Анатолий Торкунов.

Еще одним направлением сотрудничества станет привлечение талантливой молодежи в науку и инновации, повышение престижа научной деятельности, а также профориентация школьников через популяризацию рабочих и инженерных профессий.

Ростех и МГИМО сотрудничают более десяти лет. За это время стороны создали базовую кафедру менеджмента в области ВТС и высоких технологий под руководством Сергея Чемезова, запустили магистерскую программу «Менеджмент в сфере ВТС и высоких технологий». С 2008 года подготовлено 267 выпускников, большинство из которых работают в организациях Корпорации. Кроме того, ведется обучение студентов из стран ОДКБ по квотам Минобрнауки для продвижения российской высокотехнологичной продукции за рубеж.

