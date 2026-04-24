В минобороны Польши рассказали об увеличении затрат на беспилотники

Солдаты польской армии готовят беспилотник-перехватчик AS3 Surveyor, входящий в состав американской системы борьбы с беспилотниками, известной как MEROPS, на полигоне Деба в Польше.

Минобороны Польши: затраты Варшавы на дроны за три года выросли в 250 раз

Польша в 2026 году потратит на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 250 раз больше средств, чем тремя годами ранее, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик. Об этом сообщает PRK.

По его словам, ведомство «проводит революцию беспилотников в польской армии».

Томчик отметил, что в 2023 году на закупку дронов и антидронных систем было потрачено порядка 100 млн злотых (около $27,7 млн).

«Между тем, на 2026 год эти расходы запланированы на уровне 25 миллиардов злотых (около $6,93 млрд)», — добавил замминистра.

15 апреля в российском министерстве обороны сообщили, что некоторые европейские страны на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок Киеву беспилотников для ударов по территории России.

Ведомство опубликовало адреса 21 предприятия, где производятся БПЛА. Филиалы украинских и «совместных» заводов, производящих дроны для ударов по России, расположены в 12 странах: Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле.

Самер Мустафа