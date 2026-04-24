Прибалтике пригрозили белорусским лазером

147
0
0
Айтеч Бижев
Бывший заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев, допустил использование белорусских боевых лазеров для противодействия беспилотникам в пределах Прибалтики. Об этом он заявил в разговоре с НСН.

По его словам, основанием для использования лазера может стать ситуация, при которой страны Балтии разрешат украинским дронам заходить в свое воздушное пространство для ударов по территории России.

Генерал-лейтенант также отметил, что оборонный потенциал Белоруссии, включая разработки и качество систем, находится в пятерку лучших. При этом он подчеркнул, что средства противовоздушной обороны республики развиваются в одном направлении с российскими и соответствуют актуальным требованиям.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул необходимость создания комплексной системы противодействия беспилотным летательным аппаратам. В ходе обсуждения перспективных разработок он выразил заинтересованность в новейшем белорусском лазерном комплексе, способном нейтрализовать дроны на дистанции до двух километров.

Ранее стало известно, как армия России будет использовать боевой лазер на Украине.

