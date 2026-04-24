Залужный назвал причину неспособности ВСУ перейти в наступление

Украинская армия не способна перейти в наступление, ей не удается сформировать ударные группировки для этого. А причина такой ситуации заключена в действиях российских войск. Они просто не дают ВСУ этого сделать, заявил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

Российские войска не дают ВСУ сформировать ударные группировки, просто перерезая логистику украинских подразделений. Без боеприпасов, продовольствия и всего остального невозможно наступать. В обороне еще сидеть можно, там практически нет движения, а вот идти вперед уже нет. По словам Залужного, у ВС РФ этот вопрос отработан очень хорошо, тогда как у ВСУ с ударами по логистике есть проблемы.

Россияне пытаются как-то быстрее, я считаю, работать, быстрее масштабируются. Ее удары по логистике делают невозможным с нашей стороны создание каких-то ударных группировок для того, чтобы мы могли начать наступление.

Экс-главком ВСУ раскритиковал заявления Зеленского и Сырского о том, что ВСУ якобы что-то отвоевывают у ВС РФ, заявив, что это не соответствует действительности. Отвоевать какие-то позиции у российской армии на сегодняшний день практически невозможно. Как подчеркнул Залужный, положение ВСУ «стабильно плохое», причем по всей линии фронта, а не на каких-то отдельных направлениях.

Я считаю, что это абсолютная бессмыслица, что мы там сейчас что-то отвоевали, ну, это кажется немножко странным, это практически невозможно на сегодняшний день.