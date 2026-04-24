«Проблемы с обслуживанием и низкая готовность»: страны отказываются от C-27J

Источник изображения: topwar.ru

В национальную стратегию обороны Австралии включён пункт о выводе из эксплуатации флота военно-транспортных самолётов C-27J Spartan (состоит из 10 единиц). Вместо них будут использоваться коммерческие авиалайнеры, например, для перевозки персонала и грузов, в то время как C-130J будут выполнять задачи, требующие большей грузоподъёмности.

Spartan являются относительно новыми машинами. Первые C-27J были приняты на вооружение ВВС Австралии в 2015 году, а последние в 2018 году. Таким образом, им от 8 до 11 лет. Однако ещё в 2020 году со стороны австралийского правительства поступили жалобы на «проблемы с техническим обслуживанием и низкую эксплуатационную готовность» этих самолётов. Как указывалось в издании Australian Defence Magazine, эти трудности преследовали Spartan с момента его ввода в строй. В итоге самолёты перевели с поддержки военных операций на выполнение гуманитарных задач и оказание помощи при стихийных бедствиях.

Точная дата вывода из эксплуатации C-27J пока не определена, но когда это произойдёт, Австралия намерена выставить их на продажу. Данная новость вызвала волнение в словацком издании Future Army:

Если Австралия насытит ими рынок подержанных самолетов, это может осложнить положение Словакии.

В ноябре 2024 года министр обороны Словакии Роберт Калиняк объявил о планируемом выводе из эксплуатации C-27J по тем же причинам, что и Австралия, а взамен хотел приобрести более мощные бразильские Embraer C-390.

Если Австралия выпустит на рынок 10 C-27J, это может снизить цену словацких самолётов.

Отказ этих двух стран от эксплуатации Spartan является лишь вершиной айсберга проблем, которые сопровождают эту модель. В 2013 году ВВС США вывели из состава все C-27J (21 единицу) практически новыми (некоторые сразу отправились на «кладбище самолётов» в Аризоне). Причиной стала высокая стоимость эксплуатации по сравнению с более крупным C-130 и избыточность функций. Это была самая громкая история.

При этом выпускающий C-27J итальянский концерн Leonardo активно продвигает новую версию C-27J Next Generation, которая отличается обновлённой авионикой и законцовками крыла для экономии топлива.

