Контракт в результате переворота: Перу закупило истребители F-16

Президент Перу Хосе Мария Балькасар 17 апреля заявил, что не может взять на себя ответственность за заключение сделки по закупке истребителей F-16, так как она будет финансироваться в кредит и тяжело скажется на бюджете. По его мнению, решение должны будут принять новые власти после выборов президента в июне.

Это вызвало негодование американского посла Берни Наварро, который заявил, что «будет использовать все доступные инструменты для защиты интересов США».

В обход главы государства 20 апреля высокопоставленные офицеры командования ВВС Перу и представители Lockheed Martin подписали контракт на приобретение F-16. При этом министр обороны заявил, что он «лично и напрямую проинформировал президента и премьер-министра» об оформлении сделки. Балькасар выступил с отрицанием, в связи с чем в рамках демарша руководитель военного ведомства подал в отставку, как и глава МИД, который также поддерживал закупку.

Затем от Балькасара дистанцировался премьер-министр, заявив о необходимости «выполнения взятых на себя обязательств в соответствии с графиком, изложенным в соглашении о приобретении F-16».

Похоже, что точку в этом деле поставило Минэкономики, которое объявило о выплате $462 млн в качестве первого транша по контракту, отметив, что «несоблюдение условий соглашения повлечёт за собой штрафные санкции и подорвёт доверие к стране».

Таким образом, в результате давления США и фактически «кабинетного» переворота, отстранившего от власти президента, Перу закупили американские истребители. Контракт предусматривает поставку 12 F-16 Block 70 за $1,58 млрд и дополнительного оборудования на $420 млн. Ожидается заключение второго соглашения на ещё 12 единиц. Общая стоимость 24 истребителей не должна превышать $3,5 млрд, утверждённых властями. F-16 призваны заменить МиГ-29 и Mirage 2000.

