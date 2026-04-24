С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

Взлетающая «Ангара-1.2».
Источник изображения: Минобороны

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Сегодня, 23 апреля, в 11.29 по Москве с космодрома Плесецк в Архангельской области боевые расчеты космических войск провели успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2». Конкретный состав выведенных ею космических аппаратов Минобороны не разглашает. Это седьмой космический запуск нашей страны в 2026 году. За то же время США провели пять десятков запусков, Китай — два десятка.

Однако из сообщения Министерства ясно, что «старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме». Следовательно, аппаратов вывели больше одного. После старта ракета-носитель была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. Это военный Центр управления полетами, аналог гражданского ЦУПа. Как и гражданский ЦУП, военный тоже находится в Московской области, но в Краснознаменске. Все выведенные космические аппараты достигли целевых орбит в назначенное время и уже приняты на управление наземными средствами космических войск.

Видео о сегодняшнем запуске / © Минобороны Сама по себе одноразовая ракета «Ангара-1.2» может вывести на орбиту не более 3,5 тонны — если речь идет о спутнике для низкой околоземной орбиты. Когда выводить надо выше, эта цифра снижается: например, на солнечно-синхронную орбиту уже не более 2,4 тонны. Формально «Ангара 1.2» - это легкая двухступенчатая ракета на керосине и кислороде. Но технически это не совсем так. Дело в том, что, в отличие от современных ракет — той же Falcon 9 — вторая ступень «Ангары» не имеет возможности повторного запуска двигателей.

Та же ракета в начале транспортировки к стартовому столу

Источник изображения: Минобороны

Поэтому, чтобы выводить полезную нагрузку на востребованные орбиты, «Ангара 1.2» имеет то, что в русскоязычной литературе о космосе обычно называют блоком орбитального выведения, а в остальном мире — верхней ступенью (в данном случае третьей). И вот эта верхняя ступень (АМ, агрегатный модуль) у данной ракеты в качестве топлива имеет не керосин и кислород, как две нижние ступени, а несимметричный диметилгидразин и тетраоксид диазота. Это серьезно отличает конструкцию от советского «Зенита», где в блоке орбитального выведения тоже использовали керосин и кислород.

Особенность семейства «Ангара», к которой принадлежит эта ракета, — модульность. В теории все ракеты семейства должны собираться из взаимозаменяемых универсальных ракетных модулей (УРМ), собираемых в «пакет» для тяжелых версий ракет. Внедряли такую систему в 2010-х, исходя из того, что востребованность космических пусков в ту эпоху была ограниченной, причем во многих пусках не требовалось выводить тяжелую полезную нагрузку. И для массового выпуска компонентов ракеты, казалось, имело смысл делать так, чтобы они годились и для легкой «Ангары-1.2», и для более тяжелой «Ангары-5».

Ракета в процессе вертикализации. В отличие от более тяжелых носителей того же семейства, она не использует пакетную схему, поскольку в ее первой ступени только один универсальный ракетный модуль

Источник изображения: Минобороны

В 2020-х годах ситуация принципиально изменилась: задуманный Маском Starlink привел к многократному росту выводимой землянами в космос ежегодно полезной нагрузки. Копировать систему, хотя и в весьма ограниченном формате, пришлось и России (спутники «Бюро 1440» вполне официально называли «русским Старлинком»). В такой ситуации ракета из универсальных модулей оказалась не лучшим решением: как и все ракеты пакетной схемы, она имеет намного худшее соотношение сухой массы к полезной нагрузке, чем ракеты непакетной схемы (например, Н-1 Королева или Falcon 9 наших дней).

Поэтому предполагается, что в 2030-х ракеты семейства «Ангара» в нашей стране начнут постепенно уступать место «Амуру-СПГ», ракете, сделанной по схеме Falcon 9 и поэтому являющейся по-настоящему двухступенчатой. Первые испытания ракеты полетом «в железе» ожидаются в 2028 году.

