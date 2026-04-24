Броские заголовки и сорванные поручения (Die Welt, Германия)

Welt: Борис Писториус не выполнил большую часть обещаний по усилению бундесвера

Немецкая бюрократия оказалась сильнее бравады Писториуса, пишет Welt. Он дал огромное количество обещаний по улучшению обороноспособности ФРГ, но большую часть из них так и не выполнил. А комментируя непрозрачность документации, министр обороны выступил с крайне необычным предложением.

Торстен Юнгхольт (Thorsten Jungholt)

Бундесверу и НАТО придется дождаться подробного плана оборонной стратегии Германии: аппарат Бориса Писториуса выполнил его поручения лишь частично. Зато планы есть — по увеличению количества ставок на неполный рабочий день и созданию креативных комнат для отдыха.

Популярность политика Бориса Писториуса из СДПГ во многом объясняется его прямым стилем общения. Вместо многословных рассуждений министр обороны умеет подбирать ясные слова как для общественности, так и для своих солдат. Так было и на конференции бундесвера осенью 2025 года.

В работе над тем, чтобы сделать немецкие вооруженные силы обороноспособными, необходим один дефицитный ресурс, объяснил Писториус собравшимся в Берлине руководителям: "Его мы увеличить не можем — это время". Россия, по его словам, вооружается, готовясь к новому крупному конфликту (эти слова немецкого министра не подкреплены никакими доказательствами, Россия не готовится ни к каким новым конфликтам, — прим. ИноСМИ), поэтому бундесверу необходимо "решительно и со всей силой" нацелиться на то, что сейчас критически важно: "сдерживание, способность к обороне и устойчивость к длительным нагрузкам".

Для этого министр раздал поручения своим подчиненным. Одно — своему заместителю: "Государственный секретарь Нильс Хильмер до конца года должен подготовить закон об ускорении реализации инфраструктурных проектов. Наша цель — представить законопроект на рассмотрение кабинета министров в январе 2026 года". Новые казармы и жилые корпуса необходимы как можно скорее для размещения растущего числа военнослужащих в будущем.

Когда Писториус в среду проинформировал парламент и общественность о ходе выполнения "отдельных задач конференции Бундесвера 2025 года", закон Хильмера был упомянут лишь вскользь. В сообщении министерства говорится, что инициативу по дальнейшему ускорению инфраструктурных проектов представят "во второй половине" 2026 года. То есть государственный секретарь свое поручения не выполнил.

Другое поручение осенью 2025 года Писториус адресовал Хильмеру и генеральному инспектору бундесвера Карстену Бройеру. "Весной генеральный инспектор представит первую военную стратегию бундесвера", — заявлял тогда Писториус. "На ее основе мы до Пасхи пересмотрим профиль наших возможностей. Государственный секретарь Хильмер и генеральный инспектор также разработают конкретный план обороны наших вооруженных сил к Пасхе".

Теперь же действительно представили военную стратегию и профиль оперативных возможностей. А вот план обороны отсутствовал. Его, как сообщило министерство, подготовят "последовательно", то есть позднее. Итог и здесь тот же: поручение выполнено лишь в зачаточном виде.

Наконец, Писториус обещал: после открытия нового инновационного центра бундесвера в Эрдинге под Мюнхеном до Пасхи 2026 года будут заложены первые основы "для других инновационных центров по стране", например, центра морских технологий на севере Германии. Это тоже оказалось невыполненным обещанием. Похоже, вопрос о том, будет ли поручение министра исполнено в срок, решается "в рабочем порядке" — независимо от того, насколько серьезной считается угроза со стороны России.

Генеральный инспектор Бройер объяснил задержку тем, что ему, мол, приходится готовить документы "исторического" масштаба. Военная стратегия, утверждает он, — первая, когда-либо написанная в Германии. А планов оборонного развертывания якобы не было со времен окончания холодной войны более 30 лет назад. Это демонстрирует переоценку его собственных возможностей. Военно-стратегические концепции, разумеется, существовали и раньше — просто они закреплялись в других документах.

Если раньше были "Белая книга", оборонно-политические директивы, "Концепция бундесвера" и профиль возможностей, то теперь эти бумаги называются "Национальная стратегия безопасности", оборонно-политические директивы, военная стратегия и профиль возможностей. А отдельный документ по оборонному развертыванию после 1989 года действительно просто не требовался. Так что этот вопрос не так уж сильно связан с историей, как кажется.

К тому же у Бройера было достаточно времени. Действующую стратегию безопасности и оборонно-политические директивы военного ведомства представили правительству в июне и ноябре 2023 года. Самое позднее к концу 2024-го министерству были известны и новые ориентиры планирования НАТО. Несмотря на поручение министра, Бройер не смог за этот период подготовить последующие документы, кульминацией которых стала оборонная стратегия, в согласованном и едином виде.

Инспекторы различных родов войск с нетерпением ждут именно этого оборонного плана. Только тогда он будет содержать конкретные цифры и целевую структуру, которые определят направление расширения войск. Бройер преуменьшил масштаб проблемы. В среду он заявил, что больше нельзя мыслить категориями "клеточек", а следует сосредоточиться на "возможностях" и "эффективности" вооруженных сил.

Однако сам он этого принципа не придерживается: созданная им для размещения в Литве 45-я бригада представляет собой именно такой организационный блок, где уже детально определены необходимые возможности, численность личного состава и желаемый результат, как это изложено в региональных планах НАТО. Генеральный инспектор до сих пор отказывается навязывать эти спецификации остальным войскам.

"Многое еще не решено", — заявил полковник Андре Вюстнер, председатель Союза военнослужащих бундесвера, в разговоре с изданием WELT. "Бундесверу как можно быстрее нужна новая целевая структура, ориентированная на плановые показатели НАТО, из нее должны вытекать потребности в инфраструктуре, технике и, прежде всего, в личном составе". Ведь каждый инспектор должен понимать, "как ему следует развиваться со временем, исходя из текущей ситуации".

Это, подчеркнул Вюстнер, касается и верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе: "Командующий должен знать, какие маневры он может использовать для обеспечения обороны. И, наконец, парламент должен точно понимать, на что он должен выделять средства". Вюстнер также дал понять, что целевой показатель по численности — 460 тысяч — нужно повышать: "Чтобы выполнить обязательства перед НАТО, требуется еще больше военнослужащих".

"В противном случае, мы могли бы добавить Путина в наш список рассылки по электронной почте"

Некоторые документы министр все же представил. Помимо военной стратегии и профиля возможностей он показал план наращивания численности личного состава, стратегию создания резерва и "повестку дебюрократизации и модернизации". Однако качество этих материалов почти невозможно оценить: значительная часть засекречена. "Иначе мы могли бы включить Владимира Путина в нашу рассылку по электронной почте", — так Писториус объяснил этот подход.

В открытой части военной стратегии, впрочем, содержатся главным образом "глянцевые банальности", как выразился один опытный генерал. Лозунги в заголовках типа "безграничная война", "война в переходный период", "прозрачное поле боя", "эффект на расстоянии" и "эффективная масса" годами обсуждались в интервью с экспертами и в телевизионных ток-шоу.

Открытая часть плана наращивания численности вооруженных сил тоже ограничивается лишь грубыми ориентирами на 2029, 2035 и 2039 годы — требуемые Писториусом "количественно измеримые вехи" там не названы. В качестве цели сохраняют политически утвержденные 460 тысяч действующих военнослужащих и резервистов.

Опубликованная часть секретной стратегии создания резерва, наконец, оставляет самих резервистов в недоумении. Многолетний глава Союза резервистов Патрик Зенсбург заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что эта "так называемая стратегия", полна повторов, местами выглядит так, "словно ее писали с помощью искусственного интеллекта". "Так бундесвер не сможет в долгосрочной перспективе укомплектовать достаточный резерв", — отметил он.

Особенно примечательно другое: хотя с начала года бундесвер вкладывает значительные ресурсы в подготовку военнослужащих по призыву, после их увольнения и перехода в статус резервистов не предусмотрено обязанности для гражданских работодателей регулярно отпускать этих граждан на учебные сборы. Не решен окончательно и вопрос о том, должна ли у самих резервистов быть обязанность поддерживать самоподготовку. Пока действует принцип двойной добровольности: занятия проводятся только если согласны и работодатель, и резервист. Между тем Писториус на конференции бундесвера утверждал: "Без боеспособного резерва Германия не может защищаться. Это знают все".

А вот с одним документом у министерства нет сомнений насчет открытой публикации: с новой "повесткой дебюрократизации и модернизации". На 76 страницах в нем описано, как добиться "военной администрации, пригодной для работы в условиях боевых действий". Среди мер — обязанность избавляться от ненужной бюрократии, помощь искусственного интеллекта при подготовке справок и писем, цифровое бронирование служебного транспорта, перевод медицинского обеспечения в цифру, больше неполной занятости для военных руководителей, "современные рабочие зоны для творческого обмена" с уголками для отдыха, а также увеличение покрытия вещания армейского радио "Андернах".

Будет ли этого достаточно, чтобы привести Бундесвер в соответствие с требованиями Писториуса в отношении "сдерживания, обороны и выносливости"?